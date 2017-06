Tin tặc Nga bị “tố” can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ tại 21 bang

Một quan chức cấp cao của Mỹ cáo buộc các các tin tặc Nga đã tấn công hệ thống bầu cử tại 21 bang trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 ở nước này, BBC cho biết.

(Ảnh: Getty)

Theo BBC, trong phiên điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện ngày 21/6, quyền Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng thuộc Bộ Nội an Mỹ Jeanette Manfra cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có bằng chứng chứng minh rằng hệ thống bầu cử ở 21 bang bị tin tặc tấn công”. Tuy nhiên, bà Jeanette từ chối nêu chi tiết 21 bang này vì lý do bảo mật.

Quan chức này cũng một lần nữa khẳng định rằng không có bằng chứng về hành vi gian lận tại các hòm phiếu.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống và nghi vấn về mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga.

Giới chức Mỹ cáo buộc Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhằm chi phối kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Sean Spicer hôm 20/6 từ chối bình luận về vấn đề này.

Minh Phương