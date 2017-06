Độ gợi cảm sẽ giảm đến 90% nếu không có quần độn mông, và đây là minh chứng!

Quần độn mông hay người mặc đâu có tội tình hay sai gì đâu mà cứ bị đưa ra bàn luận. Thử ngắm mà xem, không có quần độn thì các người đẹp diện đồ ôm sát trông sẽ thế nào?

Vòng 3 luôn là nơi được phái đẹp rất quan tâm và chăm chút. So với vòng 1 và 2 thì chỉ cần vòng 3 nóng bỏng, nảy nở là vóc dáng của bạn đã khác hẳn. Bạn sẽ tự tin hơn khi diện đồ thiết kế ôm sát tôn được vòng 3 của mình. Những cô nàng không sở hữu lợi thế ấy vẫn luôn tìm cách nâng đẩy hay nhờ cậy phụ kiện hỗ trợ để có được vòng 3 hoàn hảo như ý muốn, nhất là những người đẹp trong giới showbiz Việt.

Cứ thấy mòng 3 của họ cong to bất thường một chút là lại nói họ nhờ cậy phụ kiện nâng đẩy, rồi nhận xét này nọ, trong khi đúng ra không có quần độn mông thì mặc đầm ôm sát chẳng thể nào tôn dáng hay gợi cảm được. Quần độn mông hay người mặc đâu có tội tình hay sai gì đâu mà cứ bị đưa ra bàn luận. Thử ngắm mà xem, không có quần độn thì các người đẹp diện đồ ôm sát trông sẽ thế nào. Bài viết cùng những hình ảnh dưới đây là do chúng tôi dùng photoshop để chỉnh cho vòng 3 nhỏ lại (không có hỗ trợ của quần độn) để so sánh sự khác biệt rõ rệt.