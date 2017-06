Xác 6.000 linh dương chết đuối nuôi dưỡng con sông châu Phi

Các nhà khoa học tại Đại học Yale, Mỹ trong nghiên cứu đăng ngày 19/6 trên Proceedings of the National Academy of Sciences cho rằng cái chết của hàng nghìn linh dương đầu bò trên sông Mara ở khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya giúp hệ sinh thái địa phương phát triển, Gizmodo ngày 20/6 đưa tin.