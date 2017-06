Gần 3.000 người đồng diễn Yoga tại 3 tỉnh thành kỉ niệm ngày Quốc tế Yoga 21.6.2017

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (17-18/06/2017), tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng đã diễn ra màn đồng diễn Yoga với sự tham gia của gần 3.000 người.

Đây là sự kiện khai mạc chuỗi 09 sự kiện nhằm kỉ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21/06 tại Việt Nam và kỷ niệm năm Hữu Nghị Việt Nam - Ấn Độ nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước, diễn ra từ 17/6 đến 2/7/2017 tại 09 tỉnh thành.

Chuỗi sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Bộ Ngoại Giao, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch, Ủy Ban Nhân Dân thành phố, Bảo Việt Nhân thọ và các cơ quan, hiệp hội tại các tỉnh thành tổ chức nhằm lan tỏa bộ môn Yoga, mang sức khỏe và an lạc cho cộng đồng.

Tại Hà Nội, lễ kỉ niệm được tổ chức trong không gian văn hóa trung tâm của Thủ đô, tại phố đi bộ Hồ Gươm, diễn ra từ 19:00 với trọng tâm là phần trình diễn Yoga Tập thể của hơn 1.000 người trong màu áo xanh thiên thanh yên bình, chính thức khai mạc chuỗi 09 sự kiện kỉ niệm trên khắp các tỉnh thành.

Cùng ngày, trong không khí nhộn nhịp tại Nhà thi đấu Đa Năng Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, màn đồng diễn của hơn 700 người cũng đã mang tới sự hào hứng thích thú cho người dân nơi đây.

Đặc biệt, sáng hôm sau (chủ nhật 18/06), trong ánh nắng sớm chan hòa bên bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng, một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, phần trình diễn yoga tập thể của gần 1000 người giữa hòa quyện của gió, tiếng rì rào sóng biển và đất trời đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng nhớ.

Các sự kiện đều đã thu hút hàng nghìn người dân và khách du lịch tại địa phương theo dõi. Trong nhịp sống hối hả tất bật và hiện đại, không gian và thời gian như chậm lại tại các màn đồng diễn Yoga, nhẹ nhàng lan tỏa một tinh thần tích cực và an lạc.

Chương trình Ngày Quốc tế Yoga diễn ra tại Hà Nội

Nói về Yoga, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định rằng: “Yoga là một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ đại. Nó thể hiện sự thống nhất giữa tâm và thân; giữa suy nghĩ và hành động; giữa kiềm chế và hoàn thiện; thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; là phương pháp toàn diện cho sức khỏe và an lạc”. Tại sự kiện, ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cũng gửi đến thông điệp: “Yoga có thể làm nên sự thay đổi tích cực tới sự hài hòa, an lạc và hòa bình thế giới. Ngày nay, chính Yoga cũng đang giúp gắn kết nhân loại chúng ta, đưa chúng ta lại gần nhau hơn”.

Chương trình Ngày Quốc tế Yoga diễn ra tại Đà Nẵng

“Sự kiện này là cơ hội để những người yêu Yoga được thỏa sức thể hiện tình yêu với bộ môn này, truyền cảm hứng sống tích cực, nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe bản thân, dung dưỡng sự an lạc trong tâm hồn, và cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, sáng tinh thần. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi trong chương trình “Bảo vệ Sức khỏe Việt” và hành trình thực hiện sứ mệnh mang an bình thịnh vượng đến với mọi gia đình.” Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết.

Chị Bạch Thúy Vân (sinh năm 1979, Quận Hà Đông, Hà Nội), đã từng mắc chứng trầm cảm sau sinh, nhưng nhờ có Yoga, chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình. Bằng những xúc cảm chân thật nhất, chị chia sẻ: "năm 2008, sau khi sinh cháu, tôi bị trầm cảm, lúc đó sức khỏe rất yếu, chỉ có hơn ba mươi cân, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, hay đập và ném phá đồ đạc, đã 3 lần tôi định mua thuốc chuột để kết liễu đời mình. Nhưng duyên số đưa tôi đến với yoga, yoga giúp tôi hài hòa lại cơ thể và tâm trí, tôi ngủ ngon hơn, lên cân và có những suy nghĩ nhẹ hơn về cuộc đời. Có thể nói Yoga đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cám ơn đại sứ quán Ấn Độ và Bảo Việt Nhân thọ đã góp phần lan tỏa bộ môn Yoga đến những người cần nó. Chúng tôi vô cùng trân trọng".

Chương trình Ngày Quốc tế Yoga diễn ra tại Cần Thơ

Chị Đặng Thị Lạc Quy (sinh năm 1970, Nam Định) cùng câu lạc bộ yoga của mình đến với thủ đô Hà Nội từ 9 giờ sáng và rất háo hức chờ đợi màn đồng diễn của mình vào buổi tối. Là một người với số phận đặc biệt, chị chia sẻ: "Cách đây 5 năm, tôi phát hiện mình bị ung thư vú, đó là lý do tôi tìm đến yoga. Những ngày đầu đi tập, do các đợt hóa xạ trị nên tóc tôi rụng hết, lông mày lông mi cũng không còn, da thì sạm đen, khi ấy tôi thấy rất xấu hổ. Sau 1 năm tích cực tập luyện, tôi thấy sức khỏe cải thiện lên rất nhiều, cả tâm trí và tinh thần cũng tích cực và thoải mái hơn. Vì những ích lợi quá tuyệt vời mà bản thân cảm nhận được, hiện tại tôi đang làm giáo viên dạy Yoga tại thành phố Nam Định"

Chị Thành (Tp Đà Nẵng) chia sẻ đây là lần thứ 3 chị cùng nhóm bạn tham gia chương trình Quốc tế Yoga tại Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Các chị rất thích chương trình và dành những lời khen về sự chu đáo của ban tổ chức năm nay khi đã tặng thảm, sách, áo và chuẩn bị nước, sữa cho người đồng diễn. Chị mong năm nào chương trình cũng được tổ chức tại Đà Nẵng cho người dân nói chung và đặc biệt là những người yêu thích bộ môn Yoga nói riêng có một hoạt động văn hoá, thể dục cộng đồng bổ ích.

Tại sự kiện này, những người tập Yoga tham gia đồng diễn đồng thời cũng được nhận quà tặng là thảm tập Yoga từ Bảo Việt Nhân thọ, và cuốn sách “Giao thức Yoga phổ biến” do Bộ Ayurveda, Yoga & Trị liệu thiên nhiên, Unani, Siddha và Liệu pháp Vi lượng đồng căn (AYUSH) – của Chính phủ Ấn Độ do Bảo Việt Nhân thọ tài trợ xuất bản. Đây là cuốn sách hữu ích đối với các nội dung giới thiệu về Yoga, hướng dẫn chung về thực hành Yoga và các bài tập cơ bản giúp con người có cuộc sống khỏe mạnh, giữ cho cảm xúc luôn an bình và trí tuệ minh mẫn. Hướng tới mục tiêu “Bảo Vệ Sức Khỏe Việt”, Bảo Việt Nhân thọ hy vọng cuốn sách sẽ góp phần giới thiệu và lan tỏa liệu pháp Yoga đến với tất cả người dân Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình “Bảo Vệ Sức Khỏe Việt”, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe với các bác sĩ uy tín trên toàn quốc, bắt đầu từ 23/06/2017, các hội thảo về các chủ đề sức khỏe và lối sống lành mạnh. Các tư liệu giá trị của chương trình “Bảo Vệ Sức khỏe Việt” được đăng tải tại website của Bảo Việt Nhân thọ: baovietnhantho.com.vn.

Tiếp theo chương trình tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng, chương trình Ngày Quốc tế Yoga sẽ tiếp tục diễn ra tại Vĩnh Phúc, Thành Phố Hồ Chí Minh và Long An từ ngày 24-25/06/2017, tại TP. Nha Trang, Vinh và Đồng Nai từ ngày 01-02/07/2017.