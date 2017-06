“Không thể ngồi yên” với vũ điệu ánh sáng ngoạn mục

Vũ điệu ánh sáng tràn đầy năng lượng và cả sự mê hoặc khiến bạn không thể… ngồi yên.

Nhóm nhảy sử dụng hiệu ứng ánh sáng ngoạn mục

Nhóm nhảy Light Balance đến từ Ukraine đã nhận được nút vàng từ người dẫn chương trình Tyra Banks sau màn trình diễn tràn đầy năng lượng và cả sự mê hoặc trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ.

Trang phục của nhóm được gắn đèn neon, đây là một dạng tiết mục nhảy múa đã khá quen thuộc, nhưng cách thể hiện của Light Balance vẫn quá xuất sắc đến mức gây kinh ngạc.

Cô bé gốc Á gây choáng với màn thể hiện “My Heart Will Go On”

Cô bé Celine Tam (9 tuổi) “đốn tim” với màn thi hát.

Đến với cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ, cô bé Celine Tam bước lên sân khấu và chia sẻ rằng tên của mình được đặt theo tên của nữ ca sĩ Celine Dion bởi cha mẹ cô bé đều yêu thích giọng hát của nữ ca sĩ này. Em gái của Celine được đặt tên là Dionne, một cái tên khá gần với tên họ Dion của nữ danh ca.

Celine Tam khiến giám khảo và khán giả sửng sốt khi thể hiện bản hit “My Heart Will Go On” của Celine Dion rất ấn tượng. Không thể nào so sánh giọng hát vô tư, hồn nhiên của một cô bé 9 tuổi với giọng hát của một nữ danh ca đẳng cấp thế giới, nhưng Celine Tam đã thể hiện cảm xúc dạt dào trong ca khúc và truyền cảm được tới người nghe.

Nhóm nhảy đến từ Hàn Quốc gây ngỡ ngàng

Một nhóm nhảy khác cũng gây ngỡ ngàng trong đêm vòng loại của Tìm kiếm Tài năng Mỹ, đó là nhóm Just Jerk Crew gồm 11 vũ công đến từ Hàn Quốc.

Cô bé cất tiếng hát vì người cha đang ung thư giai đoạn cuối

Một giọng ca ít tuổi khác khiến giám khảo kinh ngạc, đó là cô bé Evie Clair (13 tuổi).

Cô bé đã bật khóc khi chia sẻ rằng cô muốn “đem lại nụ cười cho bố” của mình. Evie nói rằng cô đứng trên sân khấu là để hát cho bố nghe. Bố của Evie đã làm lụng vất vả để cuộc sống gia đình được ổn thỏa, gần dây, ông đã vừa bị chẩn đoán đang ung thư giai đoạn cuối.

Evie đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ giám khảo và khán giả; giám khảo - nhà sản xuất âm nhạc Simon Cowell khen ngợi giọng ca của Evie và nói thêm rằng: “Cháu là một trong những người mà chúng ta sẽ nhớ tới”.

Bích Ngọc