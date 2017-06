IS tự phá hủy nơi khai sinh 'đế chế'

Iraq cho biết IS đã phá hủy đền thờ Grand al-Nuri, nơi Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thiết lập "đế chế" Hồi giáo, cùng một tháp nghiêng nổi tiếng.

Đền thờ Grand al-Nuri ở Mosul bị phá hủy. Ảnh: Reuters.

"Các lực lượng của chúng tôi tiến quân về phía các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Thành Cổ. Khi họ cách đền thờ Grand al-Nuri khoảng 50 m, IS thực hiện thêm một tội ác lịch sử nữa là cho nổ tung đền thờ Nuri và tháp nghiêng Hadba", AFP dẫn lời Trung tướng Abdulamir Yarallah, chỉ huy chiến dịch tấn công Mosul, nói ngày 21/6.

Văn phòng truyền thông quân đội Iraq công bố hình ảnh đền thờ và tháp nghiêng bị san phẳng, xung quanh là các ngôi nhà nhỏ.

Tháp nghiêng Hadba bị phá hủy

Grand al-Nuri là nơi Abu Bakr al- Baghdadi tuyên bố thiết lập "đế chế" Hồi giáo của IS hồi tháng 6/2014, sau khi nhóm phiến quân kiểm soát nhiều khu vực ở Iraq, và tự xưng thủ lĩnh. Hiện chưa rõ số phận của al-Baghdadi. Nga tuần trước thông báo al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích của nước này gần Raqqa, Syria.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói phá hủy Grand al-Nuri đồng nghĩa với IS thừa nhận thất bại trong trận chiến Mosul kéo dài 8 tháng qua. Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu lên án hành động của IS là tội ác chống lại "người dân Mosul và cả Iraq". IS, thông qua kênh tuyên truyền Amaq, tố Mỹ không kích phá hủy đền thờ.

"Chúng tôi không không kích khu vực đó", John Dorrian, người phát ngôn không quân Mỹ trong liên minh quốc tế, trả lời Reuters.

Đền Grand al-Nuri và tháp Hadba bị phá hủy vào ngày thứ tư trong chiến dịch tấn công của các lực lượng Iraq, được liên minh quốc tế hậu thuẫn, nhằm giành lại Thành Cổ, nơi phiến quân IS đang tử thủ.

Tháp nghiêng Hadba tại đền thờ Grand al-Nuri. Ảnh: Reuters.

Như Tâm