Đình chỉ GĐ, PGĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị 'choảng' nhau

GĐ và PGĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị “choảng” nhau tại trụ sở đã bị đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Giám đốc, PGĐ trung tâm bồi dưỡng chính trị 'choảng' nhau

Chiều nay, nguồn tin từ Thành ủy TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, các ông L.X.Nh. (Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc) và L.V.Kh. (Phó giám đốc) đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, xử lý do đánh nhau tại trụ sở làm việc.

Thông tin từ Thành ủy TP. Bảo Lộc, UBKT Thành ủy đang tiến hành xác minh, làm rõ hành vi sai phạm của hai cán bộ nói trên. Hiện ông Nguyễn Mạnh Cường (Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP. Bảo Lộc) được giao nhiệm vụ điều hành Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc) trong lúc cơ quan chức năng xác minh, xử lý sai phạm của các cán bộ trên.

Như VietNamNet đã thông tin, vào chiều ngày 16/6, ông Nh. và Kh. cùng đến trung tâm làm việc và xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Lúc này có bà Ng.Th.Ng. T. (kế toán trường tiểu học) cũng xuất hiện tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị và cùng tham gia vào câu chuyện của ông Nh. và Kh. Được một lúc thì cả ba cá nhân cùng lao vào đánh nhau.

Còn theo trình bày của ông Kh., vào chiều cùng ngày, khi đang làm việc thì nghe tiếng kêu cứu ở phía phòng giám đốc. Khi đến phòng giám đốc thì phát hiện ông Nh. và cô T. đang giằng co nên vào can ngăn. Trong lúc can ngăn, ông Nh. đấm, bẻ tay ông Kh. ra phía sau, bị đau nên ông Kh. đã cắn vào tay ông Nh. để tự giải thoát.

Sự việc gây ồn ào và sau đó Công an phường 1, TP. Bảo Lộc đã đến lập biên bản. Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc xác minh, làm rõ.

Trùng Dương