IS “tử thủ, cho nổ tung thánh đường Hồi giáo ở Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 21/6 đã cho nổ tung thánh đường al-Nuri ở thành phố Mosul, Iraq. Đây là nơi thủ lĩnh tối cao của IS đã tuyên bố thành lập đế chế hồi giáo ở Iraq năm 2014.

Tháp al-Hadba ở thánh đường al-Nuri. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông cáo từ quân đội Iraq cho biết, khoảng 9h35 tối 21/6, phiến quân IS đã đánh bom thánh đường al-Nuri, nơi thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi từng tuyên bố thành lập ra nhà nước riêng ở Iraq vào năm 2014.

"Phiến quân IS lại gây một tội ác lịch sử nữa khi cho nổ tung thánh đường al-Nuri và tháp al-Hadba", thông cáo cho biết. Các ảnh chụp từ trên cao cho thấy, thánh đường al-Nuri và tháp al-Hadba bị san phẳng sau đòn "tử thủ" của IS.

Tư lệnh quân đội Iraq phụ trách chiến dịch phản công, giành lại Mosul cho biết, binh sĩ quân đội bao vây chỉ cách khoảng 50m khi IS cho nổ tung thánh đường này.

Trong thông cáo qua kênh truyền thông riêng Amaq, IS cáo buộc máy bay chiến đấu của Mỹ đã phá hủy thánh đường này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Không quân Mỹ tham gia liên minh không kích IS, ông John Dorrian, khẳng định: "Chúng tôi không không kích khu vực này".

Hành động được cho là “tử thủ” của IS diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq bắt đầu chiến dịch phản công nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay phiến quân IS. Quân đội Iraq ngày 20/6 cho biết đã bao vây Thành Cổ, thành trì cuối cùng của IS ở Mosul.

Thánh đường Hồi giáo al-Nuri là nơi mà tên Abu Bakr al-Baghdadi từng tuyên bố thành lập ra IS vào ngày 4/7/2014. Đây cũng là nơi hắn lần đầu tiên “xuất đầu lộ diện” với thế giới.

Minh Phương