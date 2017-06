Xét xử 7 thanh tra giao thông ăn hối lộ: Gắn chữ "A Di Đà Phật" cũng bị "hỏi thăm"?

Chiều 21/6, phiên tòa xét xử vụ thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ tiền tỷ tiếp tục diễn ra. Tại đây, bị cáo Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên đội trưởng Đội TTGT số 11 - quận Bình Thủy) không thừa nhận hành vi nhận hối lộ.

Bị cáo Đoàn Vũ Duy

Theo cáo trạng, Đoàn Vũ Duy là bị cáo đã nhận hối lộ của 57 cá nhân và doanh nghiệp với số tiền nhiều nhất, hơn 2,7 tỷ đồng. Tại tòa, khi được hỏi bị cáo Duy có thống nhất với cáo trạng đã công bố hay không? Bị cáo Duy nói rằng mình không có hành vi nhận hối lộ và đề nghị tòa xem xét.

Trả lời HĐXX về mối quan hệ giữa Trần Tường An và Đoàn Vũ Duy, bị cáo An khai là bạn học với Duy nhưng cũng là người làm công cho bãi xe của Duy. An đã nhận 349 triệu đồng của doanh nghiệp đưa cho Duy.

Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi Duy có nhận tiền từ An không thì Duy phủ nhận, đồng thời Duy cũng không thừa nhận việc nhận tiền từ Nguyễn Văn Cần.

Tại phiên xét xử, Tòa đã công bố nhiều bút lục thể hiện các chiêu làm tiền của bị cáo Duy và của các TTGT.

Các bị cáo tại ngày đầu của phiên xét xử sơ thẩm

Nhiều lời khai của các chủ xe, doanh nghiệp cho biết có những trường hợp họ bị thanh tra giao thông “hỏi thăm” với những lý do rất vô lý nhưng không cãi lại được như: Biển số mờ, vỏ xe mòn…

Đặc biệt, có trường hợp xe treo logo có dòng chữ “A Di Đà Phật” cũng bị "hỏi thăm" vì cho rằng dòng chữ này chỉ được treo trên xe từ thiện và sau đó có người gọi đến gợi ý “hỗ trợ cho anh em cải thiện bếp ăn”.

Tại phiên xét xử, bị cáo Dương Minh Tâm (nguyên phó chánh Thanh tra giao thông) thừa nhận nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hơn 413 triệu đồng. Tâm dùng số tài khoản của mình và tài khoản do vợ mở để nhận tiền. Ngoài ra, Tâm còn trực tiếp và nhờ Lý Hoàng Minh nhận tiền giúp các doanh nghiệp, nhà xe.

Còn bị cáo Trần Lập Pháp (nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng) cũng thừa nhận, thời gian trực trạm cân lưu động và tuần tra tuyến quốc lộ qua địa bàn quận Cái Răng đã nhận tiền chung chi của 10 doanh nghiệp, cá nhân với số tiền 47,5 triệu đồng.

Pháp thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết việc nhận tiền nhằm “giúp đỡ” các nhà xe không bị xử phạt.

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 3 ngày.

Phạm Tâm