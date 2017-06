Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đảm bảo mọi điều kiện hỗ trợ kịp thời tới thí sinh

Chiều 21/6, tại Trà Vinh, làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Trà Vinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT, các địa phương, từng điểm thi, từng giám thị phải quán triệt tinh thần tất cả vì học sinh, không được để vì bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến các cháu trong quá trình thi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một điểm thi tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VGP/Đình Nam

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thành Nguyện cho biết, đến thời điểm này tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cho kỳ thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tinh thần chung của Chính phủ là tổ chức một kỳ thi trung thực, an toàn, thuận tiện nhất cho thí sinh và gia đình, người dân, bớt nhiêu khê không cần thiết.

“Cách đây 4-5 năm, cứ mỗi khi đến kỳ thi là cả xã hội nóng. Năm nay là năm thứ ba chúng ta tiếp tục đổi mới kỳ thi THPT quốc gia chỉ còn một kỳ thi xét tốt nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời nếu kỳ thi đánh giá đúng thực chất của học sinh thì các trường đại học và cao đẳng không phải tổ chức thi riêng” - Phó Thủ tướng nói.

Những đổi mới nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong kỳ thi năm nay được thể hiện ở nhiều điểm. Học sinh học ở đâu thi ở đấy. Các trường đại học là cơ quan phối hợp để bảo đảm kết quả khách quan, trung thực như mong đợi của xã hội, người dân.

Việc chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm trong một phòng thi không thí sinh nào có đề giống nhau sẽ bảo đảm kỳ thi trung thực hơn, tránh học tủ, học lệch, thời gian thi ngắn hơn.

“Những năm sau chúng ta sẽ tiếp tục có những vi chỉnh để tiến tới kỳ thi thực sự trung thực, khoa học nhưng rất thuận tiện cho học sinh”.

Phó Thủ tướng đề nghị từng giám thị, từng điểm thi, hội đồng thi phải bảo đảm mọi điều kiện, hỗ trợ kịp thời, không để học sinh bị ảnh hưởng từ các vấn đề, trục trặc trong quá trình làm bài thi để đạt được kết quả thi tốt nhất.

Kể cả những trường hợp bất thường như sơ cứu, cấp cứu, lập biên bản do lỗi của giám thị thì phải giải quyết theo hướng thuận lợi nhất cho thí sinh. “Tâm lý các cháu nếu bị ảnh hưởng thì có khi không chỉ một năm mà thậm chí là lâu dài”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các điểm thi, bảo vệ đề thi, bài thi, cũng như vấn đề an toàn thực phẩm, sức khoẻ của thí sinh trong suốt kỳ thi.

Hồng Hạnh