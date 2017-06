Nữ chiến binh 'hàm cá sấu' của IS bị đánh gẫy răng

Nữ chiến binh IS có biệt danh "hàm cá sấu" bị trả thù sau khi cô ta cắn hàng trăm phụ nữ.

Nữ chiến binh IS. Ảnh: Reuters.

Nữ chiến binh IS bị phục kích bên ngoài nhà mình ở thị trấn Hawija, Kirkuk. Cô ta bị trả thù vì đã cắn hơn 200 phụ nữ.

Cô ta làm việc trong đội đi tuần nữ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), được giao nhiệm vụ cắn mạnh vào tay những phụ nữ bị buộc tội không tuân theo luật lệ mà nhóm đề ra. Việc đó khiến nữ chiến binh được đặt biệt danh "hàm cá sấu".

"Cô ta đã cắn hơn 200 phụ nữ. Cô ta đến từ Mosul và đã làm việc cho nhóm trong ba năm", Iraqi News dẫn lời một nguồn tin cho hay.

IS đã kiểm soát một số phần ở vùng tây nam Kirkuk từ năm 2014. Nhóm đã hành quyết hàng chục thường dân và nhân viên an ninh. Hàng nghìn người tại đây đã buộc phải bỏ nhà chạy trốn. Lực lượng an ninh Iraq đang tập trung vào việc giành lại Mosul, thành trì của IS ở Iraq.

Phương Vũ