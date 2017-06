Tân Chi cục trưởng xin thôi chức vì sinh thêm 2 con sau li hôn

Sau khi có thông tin sinh thêm 2 con sau khi li hôn nhưng không khai vào hồ sơ, lí lịch cá nhân, tân Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Nghệ An Chu Trọng Trang đã có đơn xin rút khỏi vị trí mới được bổ nhiệm. Sở Y tế Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh này xem xét cho ông Trang thôi giữ chức vụ trên.

Chiều ngày 21/6, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về kết quả xác minh xung quanh thông tin tân Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP sinh thêm 2 con sau li hôn.

Ông Chu Trọng Trang (SN 1970), là Tiến sỹ Y học, Phó GĐ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An từ năm 2005 đến tháng 4/2017. Từ ngày 3/5/2017, ông Chu Trọng Trang là Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Chu Trọng Trang (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An ngày 3/5/2017 (ảnh T. Lê)

Tuy nhiên, sau khi ông Trang vừa được bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP thì xuất hiện thông tin ông Trang có 4 người con chứ không phải hai người con như trong hồ sơ lí lịch cá nhân. Cụ thể, thông tin cho hay, năm 2010, ông Trang và vợ li hôn. Sau khi li hôn, vợ cũ của ông Trang sinh thêm 2 người con và cả hai cháu bé này đều được ông này đứng tên khai sinh.

Thông tin bác sỹ Chu Trọng Trang có 4 người con (vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ tỉnh) cũng đã xuất hiện vào năm 2013, tức là 3 năm sau khi ông Trang và vợ hoàn tất thủ tục li hôn. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Trang đã có báo cáo giải trình khẳng định chỉ có hai người con (sinh năm 2000 và 2005). Trên cơ sở báo cáo giải trình cán bộ vi phạm chính sách dân số KHHGĐ tỉnh của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Nghệ An không xử lý bác sỹ Trang vi phạm chính sách này.

Sau khi tiếp tục có thông tin sinh thêm 2 con sau li hôn, ngày 2/6, bác sỹ Chu Trọng Trang có báo cáo tường trình sự việc của cá nhân và hồ sơ, lý lịch cá nhân bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP.

Tại báo cáo này, ông Trang khẳng định đã li hôn vợ, xác nhận thông tin có 4 người con, trong đó có 2 người con sinh sau thời điểm li hôn là đúng sự thật. Ông Trang cũng thừa nhận báo cáo chưa đầy đủ trong các bản tường trình trước đây đồng thời xin rút khỏi vị trí Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP.

Nguyện vọng xin rút khỏi vị trí mới được bổ nhiệm của ông Chu Trọng Trang được lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thống nhất.

Mới đây, Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xem xét cho thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP đối với bác sỹ Chu Trọng Trang. Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bố trí ông Trang quay về giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Trung tâm y tế dự phòng.

Chỉ thị số 09 - CT/TU ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quy định, đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số -KHHGĐ sẽ bị xử lý theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo vi phạm phải kiểm điểm trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và làm đơn đề nghị rút tên khỏi chức danh lãnh đạo hoặc xem xét thuyên chuyển vị trí công tác khác; không đưa vào xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong vòng 5 năm đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm; nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi quy hoạch chức danh hiện tại.

Hoàng Lam