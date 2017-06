Điều gì đã giúp Heroes Tactics đạt danh hiệu "Game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ"?

Mặc dù đã có khá nhiều sản phẩm cố gắng tái hiện huyền thoại Heroes of Might and Magic III, thế nhưng, chỉ có Heroes Tactics là được cộng đồng người chơi đón nhận nhiệt tình nhất.

Sau thông tin về việc siêu phẩm Heroes Tactics sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, chúng tôi đã tìm hiểu sâu hơn về tựa game này. Lý do gì khiến một gMO có gameplay của Heroes of Might and Magic III (Heroes 3) lại đạt được thành công lớn đến vậy? Danh hiệu game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ không phải tự nhiên mà có được, hãy cùng điểm qua những nét đặc sắc ấn tượng mà Heroes Tactics sở hữu.

Theo nguồn tin mới nhận, Heroes Tactics chuẩn bị được đưa về Việt Nam với tên gọi Heroes Truyền Kỳ. Hiện tại, tựa game đã có fanpage chính thức tại: https://www.facebook.com/Heroestk/.

Một gia thế cực “khủng”

Heroes Tactics được phát triển bởi Lilith Games – Một nhà phát triển rất nổi tiếng với nhiều sản phẩm chất lượng. Điển hình có thể kể đến Art of Conquest, Soul Hunters, Shooty Skies, Abi… và cả Heroes Tactics. Với những nét vẽ Chibi đáng yêu nhưng cực kỳ bắt mắt, nhiều sản phẩm của Lilith Games đạt được thành tựu đáng kể trên khắp thế giới.

Lilith Games – Một nhà phát triển lớn với những sản phẩm ấn tượng

Đến tháng 12/2015, Lilith Games còn được chính Google công nhận là một trong những nhà phát triển game được yêu thích nhất. Chính nhờ việc thiết kế tạo hình nhân vật độc đáo, phong cách xây dựng nhân vật của nhà phát triển này khá dễ nhận diện và dần chiếm được lòng tin của đông đảo game thủ.

Với gia thế “khủng” như vậy, Heroes Tactics đã có một hậu phương rất vững chắc

Gameplay chuẩn Heroes 3 trên di động!

Heroes of Might and Magic III và thành công của nó trên hệ máy PC ngày trước đã không cần phải bàn cãi. Là một trong những tượng đài game chiến thuật, chẳng khó hiểu khi nhiều nhà phát triển muốn tái hiện lại gameplay năm nào lên thiết bị di động. Thế nhưng, nhiều phiên bản remake hay thậm chí chính Heroes of Might and Magic Mobile lại nhận thất bại khó quên.

Tựa game tái hiện Heroes 3 thành công nhất trên mobile

Cho đến nay, Heroes Tactics vẫn là tựa game tái hiện Heroes 3 thành công nhất trên thế hệ game mobile. Không chỉ ở lối chơi lục lăng (Hexagon), hệ thống tướng và những kỹ năng đặc trưng, gMO này còn khắc họa được khá tốt cái “khó” của tượng đài chiến thuật ngày trước. Nếu từng có những ngày trằn trọc chỉ vì mãi mà chưa thể chiến thắng được một màn chơi của Heroes 3 thì hiện nay, Heroes Tactics với những trận chiến được thiết kế đầy “cân não” cũng đủ sức thách thức bất kỳ game thủ kỳ cựu nào.

Chúng ta sắp được trải nghiệm lại gameplay của Heroes of Might and Magic ngày nào

Những thành tích nổi trội

Chỉ trong thời gian ngắn từ khi ra mắt, Heroes Tactics đã đạt tới con số 10 triệu lượt download trên 2 hệ máy Android và iOS. Tựa game cũng chiếm lĩnh vị trí Game mới xuất sắc nhất do App Store và Google Play bầu chọn. Heroes Tactics lọt Top 100 game được yêu thích nhất ở 75 quốc gia với nhiều lời khen “có cánh” từ vô số các trang tin game trên thế giới.

Heroes Tactics nhận được những đánh giá tích cực từ nhiều trang tin trên thế giới

Vậy Heroes Truyền Kỳ sẽ ra sao? Liệu một siêu phẩm chiến thuật như vậy có được cộng đồng game thủ Việt đón nhận?

Với những đặc điểm nổi bật trên, Heroes Tactics đã và đang chinh phục được hàng triệu người chơi trên khắp thế giới. Vậy thì Heroes Truyền Kỳ (phiên bản tại Việt Nam của Heroes Tactics) có thể gây bão trong thị trường game mobile chiến thuật mới này hay không? Chỉ biết rằng, cộng đồng game thủ yêu thích tượng đài Heroes of Might and Magic III là không hề nhỏ, đây sẽ là cơ hội để chúng ta được lần nữa trải nghiệm những game đấu gay cấn ngày nào. Mọi chi tiết về Heroes Truyền Kỳ, các bạn có thể theo dõi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Heroestk/