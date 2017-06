Cuộc chiến card đồ hoạ từ 3 - 5 triệu đồng: RX 560 và GTX 1050 đang là bá chủ

RX 560 và GTX 1050 đang có giá thành trên hiệu năng cực tốt khiến game thủ muốn chọn mua card đồ hoạ phải đau đầu cân nhắc.

Trong khoảng giá từ 3 - 5 triệu đồng chính là mức chi tiêu phổ biến bậc nhất của các game thủ phổ thông bởi đây là phân khúc tương đối 'dễ nhằn' cho túi tiền của mỗi người mà các loại VGA lại tương đối mạnh, chơi tốt nhiều game online cũng như offline trên thị trường ở mức thiết lập trung bình - khá.

Hiện tại, với mức chi từ 3 - 5 triệu đồng thì game thủ Việt Nam có thể lựa chọn 1 trong 3 sản phẩm rất đáng chú ý bao gồm AMD RX 560, Nvidia GTX 1050 và GTX 1050 Ti. Trong đó thì sản phẩm RX 560 có giá rẻ nhất khoảng 3 triệu đồng, GTX 1050 đắt hơn một chút khoảng 3,6 triệu đồng và GTX 1050 Ti thì hơn 4 triệu đồng, khoảng 4,3 triệu.

Sau đây sẽ là màn so tài thực tế của 3 chiếc VGA này trong các tựa game nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay, vốn được nhiều game thủ yêu thích:

Bảng benchmark trên đây cho chúng ta kết quả chơi thử của các sản phẩm AMD RX 560, Nvidia GTX 1050 và GTX 1050 Ti trong nhiều game với chỉ số FPS cao nhất và thấp nhất. Chúng ta có thể thấy rằng các loại VGA này đều có khả năng chiến game cực tốt ở độ phân giải full HD 1080p khi FPS thấp nhất cũng khoảng 30 rồi.

Ngoài ra, đây là màn so sánh trực tiếp giữa RX 560 và GTX 1050 là chủ yếu chứ GTX 1050 Ti mạnh hơn rõ ràng. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa sự chênh lệch về giá thành và chênh lệch về số tiền đầu tư thì rõ ràng phiên bản có "Ti" không thể so sánh được với 2 sản phẩm còn lại. Cụ thể thì GTX 1050 Ti mạnh hơn khoảng 15% nhưng đắt hơn tới cả triệu đồng, tương đương khoảng 25%.

Kết quả trung bình.

Cuộc so tài giữa RX 560 và GTX 1050 quả thực rất căng thẳng khi RX 560 vượt lên trong một số game nhưng GTX 1050 cũng không kém. Chung cuộc thì GTX 1050 hơn RX 560 trung bình 1 FPS mỗi game, một kết quả sát nút.

Tuy vậy RX 560 lại rẻ hơn đôi chút và quả thực là có một ưu thế lớn khi hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync, vốn xuất hiện phổ biến trong các loại màn hình gaming giá thành phải chăng. Trong khi đó GTX 1050 cũng hỗ trợ Gsync nhưng mà để dùng được thì mua màn hình khá đắt đỏ.

Theo Techspot.