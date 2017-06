Nghiên cứu mới khẳng định vitamin C kết hợp kháng sinh có thể tiêu diệt tế bào gốc ung thư

Kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học là tín hiệu đáng mừng mở ra tiền đề cho các phương pháp điều trị ung thư mới.

Như chúng ta đã biết, ung thư là một căn bệnh quái ác và hầu hết đều không có thuốc chữa trừ một số có khả năng bị đẩy lùi như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt… Phương pháp điều trị phổ biến thường được áp dụng hiện nay là xạ trị, hóa trị và phẫu thuật song vẫn chưa có cách nào phát huy hiệu quả tối đa và cứu sống bệnh nhân.

Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Salford ở Manchester, Anh đã công bố kết quả nghiên cứu khẳng định vitamin C và kháng sinh có thể chống lại tế bào ung thư, thậm chí còn có khả năng giết chết chúng.

(Ảnh: Internet)

Các chuyên gia tiến hành thí nghiệm bằng cách bơm kháng sinh doxycycline liều lượng cao vào tế bào ung thư trong suốt 3 tháng. Tiếp đến, họ sử dụng vitamin C để thu hẹp nguồn năng lượng của tế bào ung thư xuống mức tối thiểu, chỉ còn lại gluco. Sau khi tấn công, vitamin C sẽ làm ức chế hầu hết các quá trình tạo ra năng lượng làm tế bào ung thư suy yếu nghiêm trọng dù không thể giết chết chúng. Các nhà nghiên cứu cuối cùng tiến hành lấy đi glucose nhằm mục đích làm tế bào ung thư “chết đói” .

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Oncotarget, khi vitamin C kết hợp với kháng sinh doxycycline sẽ tăng khả năng giết chết tế bào ung thư lên gấp 10 lần những loại thuốc điều trị thông thường. Đây là kết quả có được dựa trên nghiên cứu hồi tháng 3 vừa qua rằng chỉ riêng vitamin C có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào gốc ung thư nhiều hơn gấp 10 lần so với thuốc thử nghiệm 2-DG.

Vào năm 2015, giáo sư Lisanti của đại học Salford đã từng tiến hành nghiên cứu tác động của thuốc kháng sinh lên ti thể của tế bào gốc ung thư. Ông cùng các cộng sự đã sử dụng 5 loại thuốc kháng sinh - trong đó có doxycycline, trên dòng tế bào của 8 loại khối u khác nhau và phát hiện thấy rằng 4 trong số chúng đã tiêu diệt tế bào gốc ung thư trong mọi thử nghiệm, gồm glioblastoma, dạng xâm lấn nhất của các khối u não, cũng như phổi, tuyến tiền liệt, buồng trứng, vú, tuyến tụy và ung thư da.

Trong phòng thí nghiệm, kháng sinh không gây tác dụng có hại đến tế bào bình thường, và vì thuốc đã được chấp thuận sử dụng trên người, nên thử nghiệm phương pháp điều trị mới sẽ đơn giản hơn so với các loại thuốc mới - tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Các thử nghiệm lâm sàng trước đó với thuốc kháng sinh – với mục đích là để điều trị các viêm nhiễm liên quan đến ung thư, không phải tế bào ung thư – cũng đã cho thấy hiệu quả điều trị tích cực ở bệnh nhân ung thư. Những thử nghiệm này được thực hiện trên các bệnh nhân đang di căn hoặc kháng với việc điều trị.

Vitamin C và kháng sinh kết hợp tăng khả năng giết chết tế bào ung thư lên gấp 100 lần so với những loại thuốc điều trị hiện tại (Ảnh: dailymail)

Do vitamin C và doxycycline đều tương đối không độc hại, thế nên những phát hiện phía trên có thể làm giảm thiểu đáng kể tác dụng phụ trong quá trình điều trị ung thư. Giáo sư Lisanti cho biết: “Kết quả nghiên cứu trên bổ sung vào bằng chứng chứng tỏ vitamin C và những chất không độc hại khác có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Nó là một tác nhân đầy hứa hẹn cho các thử nghiệm lâm sàng và như một phương pháp bổ sung cho các liệu pháp thông thường hơn, để ngăn ngừa sự tái phát của khối u, tiến triển của bệnh và di căn”.

(Nguồn: dailymail)