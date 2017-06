Đón em đi học về, bé gái 12 tuổi bị tàu đâm tử vong

Trên đường đón em đi học về, một bé gái 12 tuổi ở Ý Yên (Nam Định) do không chú ý khi băng qua đường sắt giao đường ngang dân sinh, đã bị đoàn tàu đâm tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 10h20 sáng 21/6, tại đoạn đường sắt đi qua xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Hiện trường vụ tai nạn

Một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, cháu Trần Trà My (12 tuổi) trú tại thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, đang trên đường đi đón em mình đi học về. Khi băng qua đường sắt, cháu My do không quan sát nên bị tàu chở hàng mang số hiệu AH1 chạy theo hướng Nam Định – Ninh Bình húc văng ra khỏi đường ray, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để làm rõ nguyên nhân.

Đức Văn