Huyền Lizzie: “Yêu đại gia có tiền nhưng không có tình”

Huyền Lizzie khiến nhiều người ngỡ ngàng khi kết hôn còn khá trẻ (24 tuổi), giữa lúc sự nghiệp và tài năng đang nở rộ. Thế nhưng, theo chồng mà chẳng bỏ cuộc chơi, sau khi trở lại, người ta thấy cô còn xinh đẹp, trẻ trung và bận rộn với công việc diễn xuất, kinh doanh hơn trước.

Mới đây nhất, Huyền Lizzie lại gây ấn tượng khi đảm nhận vai nữ chính trong “Giao mùa”, bộ phim đang phát sóng được xem như món quà dành tặng những người yêu Hà Nội. Xuất phát điểm là một cô mẫu ảnh với gương mặt xinh xắn, một hot girl rồi lấn sân nghệ thuật với hàng chục vai diễn lớn nhỏ. Giờ đây, đã không còn ai gọi Huyền Lizzie là “diễn viên tay ngang”.

Huyền Lizzie sắc vóc trẻ trung dù đã lên chức mẹ.

"Tôi muốn quay lại những cảnh tình cảm với Công Dũng"

Huyền Lizzie có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong bộ phim mới?

Bộ phim kể về một nhóm bạn chơi thân với nhau lấy bối cảnh Hà Nội những năm 90. Mình vào vai Mai, một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học và lập nghiệp. Cuộc sống của Mai không có quá nhiều biến cố. Mai đảm nhận nhiệm vụ kết nối các tuyến nhân vật khác trong phim.

Thực ra, trước khi Huyền được giao vai Mai, đã có một diễn viên khác đảm nhận nhưng không hiểu lý do gì lại không tiếp tục. Huyền cũng khá “khớp” và lo lắng bị so sánh với người trước. Mai trong phim nhẹ nhàng, trầm tính, sâu sắc, trưởng thành còn Huyền ngoài đời lại nghịch ngợm, cá tính, nhí nhảnh. Vì vậy, khi vào vai Mai, mình đã xin phép đạo diễn cho Mai bớt trầm hơn so với nguyên tác.

Huyền Lizzie có thấy áp lực khi “Giao mùa” lên sóng trong thời gian “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử” đang tạo nên cơn sốt với khán giả?

“Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” là những bộ phim hay, có nhiều tình tiết kịch tính. Còn “Giao mùa” là câu chuyện êm đềm, nhẹ nhàng về tình bạn, tình yêu, gia đình và cuộc sống. Thú thực, Huyền cũng run lắm vì phim lên sóng đúng thời điểm 2 phim đang “hot” nên không thể tránh khỏi sự so sánh. Có lẽ, những người lớn tuổi sẽ thích “Giao mùa” hơn.

Huyền Lizzie trong phim "Giao mùa" đang phát sóng trên VTV1.

Kết hợp với Công Dũng và Chí Nhân, hai nam diễn viên điển trai hẳn có nhiều chuyện thú vị?

Đây là bộ phim đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa Huyền và anh Chí Nhân. Lúc đầu mới nhìn thấy anh Chí Nhân, Huyền nghĩ chắc là người mẫu đi đóng phim vì thấy anh Nhân đẹp trai quá. Trong quá trình quay, anh Nhân cũng ít nói, hai anh em cũng không trao đổi gì nhiều ngoài công việc. Đến những tập phim sau, Huyền và anh Nhân mới thân thiết với nhau hơn.

Còn đóng với anh Dũng thì khá “khớp” vì Huyền ít tuổi hơn nhiều so với anh. Cũng may là anh Dũng rất tâm lý và thông cảm vì mình là diễn viên tay ngang. Trước mỗi cảnh quay, anh đều ngồi bàn bạc làm thế nào để mình thoải mái nhất có thể, để hai đứa yêu nhau sao cho “tình” nhất trong phim. Thời điểm quay “Giao mùa”, Huyền vẫn chưa lập gia đình, suy nghĩ và trải nghiệm về cuộc sống vẫn còn non nớt. Nếu cho làm lại, Huyền muốn quay lại những cảnh tình cảm với Công Dũng.

"Tôi không dám thử vai diễn có cảnh nóng"

Các vai diễn của Huyền Lizzie đều khá nhẹ nhàng, hiền hoà. Bản thân chị có nghĩ đến việc thay đổi bản thân bằng cách nhận các vai cá tính, gai góc, thậm chí hi sinh để… đóng cảnh nóng?

Huyền từng được mời những vai diễn gai góc, vai có cảnh nóng, thậm chí vào trong Nam để phát triển sự nghiệp nhưng mình đều từ chối vì thấy không phù hợp, không tự tin. Nhiều lúc nhìn các bạn đồng nghiệp có những vai diễn thành công, nổi tiếng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, rồi có xe đẹp, nhà đẹp, cũng… thèm lắm nhưng không biết làm thế nào.

Mình không dám và cũng không muốn thử vào những vai gai góc, vai có cảnh nóng. Huyền biết khả năng mình ở đâu và cái gì phù hợp nhất với mình.

Từ chối những vai diễn đòi hỏi sự hi sinh cũng đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội để khẳng định bản thân trong sự nghiệp, chị nghĩ sao?

Mình sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố làm thợ mộc, mẹ làm công nhân may. Từ nhỏ, mình đã sống tự lập, luôn tự làm mọi thứ, chẳng nhờ đến ai giúp đỡ. Đến bây giờ, khi đã có gia đình, mình vẫn được sống với nghề, có chồng yêu thương và con khoẻ mạnh. Những bước đi của mình chậm rãi nhưng chắc chắn và yên bình. Huyền bằng lòng với cuộc sống hiện tại và thích những gì đến tự nhiên.

Huyền Lizzie nói mình không phù hợp với những vai diễn có cảnh nóng.

"Biết đâu được, lúc nào đó mình lại yếu lòng thì sao?"

Nhìn Huyền Lizzie thời điểm này, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Lấy chồng, sinh con giờ chị còn đẹp, trẻ trung hơn trước?

Hiện tại, Huyền và ông xã đã có một nhóc 2 tuổi. Mỗi năm Huyền chỉ nhận một phim, không dám nhận đi quay dài ngày, quay xa. Ngoài đóng phim, mình còn cùng chồng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm.

Huyền rất may mắn vì có bố mẹ chồng hỗ trợ và chăm lo. Thời gian đầu mới sinh con xong, mình cũng bị trầm cảm nặng. Ngày nào cũng khóc, ăn cơm muộn cũng khóc, mất ngủ cũng khóc, mệt cũng khóc.

Sau 3 tháng, con đỡ quấy hơn, mọi thứ vào guồng quay thì quen hơn. Đến tháng thứ 4, Huyền đã đi làm phim lại. Được chồng và gia đình chồng ủng hộ, mọi việc tiến triển thuận lợi, tính mình cũng không nghĩ nhiều, có lẽ vì thế nhiều người bảo nhìn mình còn trẻ hơn ngày chưa chồng. (Cười)

Khi chị lập gia đình, cũng nhiều người ngỡ ngàng. Xinh đẹp và nổi tiếng, sao chị lại không chọn yêu và cưới… đại gia?

Yêu đại gia liệu đã tốt? Đại gia có tiền nhưng không có tình. Huyền chọn chồng vì anh yêu và chiều mình, vì tính cách anh hiền lành. Và mình yên tâm anh chỉ là của mình thôi. Mình và chồng mình yêu nhau 6 năm, từ ngày mình còn là sinh viên, chưa nổi tiếng, chưa có bất cứ cái gì. Khi nhận lời cầu hôn của chồng, mình không suy nghĩ quá nhiều. Những điều tốt đẹp nhất chỉ đến một lần trong đời. Mình lựa chọn gia đình và thích sự an toàn.

Gia đình chồng không giàu có, nhưng gia giáo và có truyền thống. Mình bằng lòng với sự đơn giản, không phức tạp và an toàn. Nhìn người khác giàu có sang chảnh cũng thèm, nhưng những cơn thèm đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu thôi. Người ta đi xe sang, mình đi xe bình thường là vui rồi. Mình chọn những điều phù hợp nhất với mình.

Đặc thù nghề diễn viên tiếp xúc với nhiều nam diễn viên đẹp trai, vậy hỏi thật, có khi nào chị “cảm nắng” một ai?

Đi đâu, gặp ai, Huyền cũng luôn nói rõ đã có chồng con và gia đình hạnh phúc. Mình không cho phép có cơ hội ngã lòng với người khác và để người khác có ý định gạ gẫm mình. Biết đâu được, có lúc nào đó mình lại yếu lòng thì sao?

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nguyễn Hằng