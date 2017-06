Asus GTX 1060 phiên bản mới, lại trở thành card đồ họa hoàn hảo tầm trung

GTX 1060 6GB phiên bản nâng xung nhịp GPU và băng thông 9 Gbps, giúp khả năng xử lý đồ họa của máy tính chơi game vượt trội hơn một chút so với phiên bản cũ

Thú thật mà nói, tôi cũng không nhạy cảm cho lắm khi giữa thời điểm card đồ họa đang khan hiếm đến mức cháy hàng như thế này vì những người mê cày bitcoin đang mua VGA với số lượng rất lớn về để theo kịp trào lưu tiền ảo mà lại đi giới thiệu với các bạn về chiếc card đồ họa GTX 1060 phiên bản mới như thế này. Thế nhưng cũng phải thừa nhận là giữa cơn sốt card đồ họa như thế này, phải rất may mắn mới được thử nghiệm một sản phẩm mới như thế này.

Khi Nvidia chính thức giới thiệu GTX 1080 Ti, card đồ họa chơi game mạnh nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại, thì họ cũng giới thiệu hai phiên bản card đồ họa mới, đó là GTX 1080 phiên bản 11GB, và GTX 1060 6GB phiên bản nâng xung nhịp GPU và băng thông 9 Gbps, giúp khả năng xử lý đồ họa của máy tính chơi game vượt trội hơn một chút so với phiên bản cũ.

Điểm thú vị là dù thông số kỹ thuật ấn tượng như vậy, GTX 1060 có TDP chỉ 120 W, thấp hơn 150 W của RX 480. Bạn vẫn sẽ chỉ cần 1 đầu cấp nguồn phụ 6 pin cho nó hoạt động. Không giống như AMD , công bố của Nvidia về mức điện năng tiêu thụ của GTX 1080 và GTX 1070 trước đó dù rất sốc nhưng vẫn chính xác. Nvidia cho biết hiệu năng của GTX 1060 nhanh tương đương GTX 980.

Chỉ cần một sản phẩm tầm trung, Nvidia đã có thể so kè tốt với sản phẩm RX580 của AMD, lúc này chúng ta mới có được cái nhìn tổng quan về khả năng mà nền tảng Pascal có thể đem lại. Nếu so sánh ở thị trường nước ngoài, RX 480 dễ dàng vượt qua GTX 1060 để làm chủ phân khúc tầm trung, còn ở VIệt Nam, khi giá hai sản phẩm này sàn sàn như nhau, thì lựa chọn “đội xanh” là giải pháp an toàn cho nhiều game thủ, khi chạy ít tốn điện hơn, mát hơn mà lại chơi game mạnh khủng khiếp.

Thế nhưng với khả năng chơi game mạnh gấp đôi GTX 960 tiền nhiệm, và thậm chí còn ngang ngửa GTX 980 trong nhiều bài test so sánh, thì 1060 vẫn là một cái tên mà nhiều game thủ Việt sẽ phải tìm mua để nâng cấp cho dàn PC chiến game tầm trung của mình.