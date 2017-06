Vụ cán bộ xã “xin làm hộ nghèo”: Trưởng ấp tự ghi tên vào danh sách hộ nghèo?

Liên quan đến vụ cán bộ xã “xin làm hộ nghèo” xảy ra tại xã Hòa Thành (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cơ quan chức năng TP Cà Mau cho rằng, ông Nguyễn Văn On (Trưởng ấp Tân Hóa) đã tự ghi tên mình và vợ ông Phó Bí thư xã vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo.

Liên quan đến vụ nhiều người là cán bộ, người thân cán bộ có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo ở xã Hòa Thành (TP Cà Mau), UBND TP Cà Mau vừa có báo cáo vụ việc gửi UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau Triệu Tấn Phát ký thể hiện, việc bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Hồ Vũ Phong- Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành), ông Nguyễn Văn On (Trưởng ấp Tân Hóa) và bà Huỳnh Thị Hằng (vợ Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, kiêm điều tra viên xét hộ nghèo, cận nghèo ấp Tân Hóa) có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo tại ấp Tân Hóa là đúng với thông tin báo chí phản ánh.

Theo báo cáo, các trường hợp nêu trên không chuyển hộ khẩu mà chỉ gắn tên vào phiếu rà soát Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của các hộ được công nhận.

Trong biên bản họp dân thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của ấp Tân Hóa không có tên bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, ông Nguyễn Văn On và bà Huỳnh Thị Hằng.

Tuy nhiên, sau khi họp dân công bố kết quả, ông Nguyễn Văn On cùng Ban Dân chánh ấp Tân Hóa tự trao đổi, thống nhất gắn tên bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng vào hộ cận nghèo Đào Thị Hoa; ông Nguyễn Văn On vào hộ nghèo bà Nguyễn Thị Phương và bà Huỳnh Thị Hằng được “gửi” vào hộ cận nghèo Ngô Thị Sữu để hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Các vụ việc trên do ông Nguyễn Văn On và Ban Dân chánh ấp Tân Hóa tự thực hiện sai quy định nhằm hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Xã Hòa Thành (TP Cà Mau)- nơi xôn xao việc cán bộ và người thân cán bộ có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, rà soát phát hiện thêm trường hợp của ông Phan Văn Kết (Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Tân Hóa) không phải người thân của hộ cận nghèo Đỗ Thị Hai, nhưng được “gửi” vào hộ bà này. Trường hợp này do ông Nguyễn Văn Diện (điều tra viên hộ nghèo, cận nghèo ấp Tân Hóa) tự đưa vào để hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Ông Diện khẳng định, cả 3 trường hợp là bà Phượng, ông On và bà Hằng đều do ông Nguyễn Văn On và Ban Dân chánh ấp Tân Hóa thực hiện, không đưa ra họp dân và công bố trước dân. Việc này ông On và Ban Dân chánh tự ý đưa vào sau khi công bố kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của ấp.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng còn yêu cầu một số cán bộ không được tiết lộ việc này với chồng bà là ông Hồ Vũ Phong (?).

Trả lời về việc này, ông Hồ Vũ Phong cho rằng, ông không hay biết vợ mình là bà Phượng được nhận thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo. Đến cuối tháng 4/2017, ông Phong mới biết và yêu cầu trả lại, đồng thời đề nghị ông On báo cáo UBND xã cắt ngay trường hợp của vợ mình.

Tuy nhiên, theo hồ sơ mà PV có được, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng đã là “con” của bà Đỗ Thị Hoa từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian này, chế độ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo bà Phượng cũng được hưởng từ đó. Do đó, việc bà Phượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo không đúng đối tượng từ khi nào thì chỉ có vợ chồng bà Phượng và một số cán bộ ấp, xã mới biết.

Trả lời báo chí, ông Triệu Tấn Phát- Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết, Thành ủy Cà Mau rất quan tâm đến vụ việc này, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm việc với xã Hòa Thành để đề xuất hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân sai phạm.

Riêng trường hợp ông Hồ Vũ Phong (Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành), UBND TP Cà Mau đang xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Cà Mau để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, các trường hợp bà Phượng, ông On và bà Hằng được cho là do ông On tự đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo của ấp Tân Hóa.

Như Dân trí đã phản ánh, vừa qua, dư luận địa phương tỉnh Cà Mau bức xúc trước sự việc bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (vợ ông Hồ Vũ Phong- Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành, TP Cà Mau) và nhiều người là cán bộ, người thân cán bộ của xã này bất ngờ có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương.

Theo phản ánh, mặc dù bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng có hộ khẩu thường trú ở ấp Tân Phong A, nhưng để đưa bà Phượng vào diện hộ cận nghèo, chính quyền xã đã “dời” hộ khẩu bà Phượng sang ấp Tân Hóa, vào làm con một gia đình không có quan hệ họ hàng gì.

Ngoài ra, có ông Nguyễn Văn On (Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Hóa) đã “hóa thân” làm chú của một hộ nghèo. Bà Huỳnh Thị Hằng (Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hóa) cũng được xét hộ cận nghèo, trong khi chồng bà là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân kiêm phụ trách điều tra viên hộ nghèo, cận nghèo của ấp.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh