Nguyên cán bộ công an tỉnh chiếm đoạt cả tỷ đồng tiền chạy việc, làm giả hồ sơ

Tham gia đánh bạc trên mạng internet và để thua số tiền lớn, Hùng đã thuê một người làm giả hàng chục giấy tờ ngành công an để lừa đảo nhiều người dân nhằm gỡ gạc số tiền đã mất.

Sáng 21/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) 10 năm tù giam về hành vi Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cao Hùng nguyên là Phó phòng hồ sơ, Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, từ cuối năm 2013 đến đầu 2016, bị cáo Hùng tham gia đánh bạc trên mạng internet nên đã thua số tiền lớn mà Hùng đã vay mượn trước đó. Để có tiền trả nợ và chơi bạc tiếp, Hùng đã thuê Phạm Ngọc Cường (SN 1965, trú TX. Gia Nghĩa) làm giả 18 giấy CMCAND và 2 thẻ đảng viên giả bằng phương pháp scan, in màu và dùng những giấy tờ giả này đi thế chấp với 18 người dân trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp, TX. Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian này, Hùng còn làm giả giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm sát giao thông để phục vụ việc thế chấp, vay tiền của một số người khác.

Bị cáo Hùng (áo trắng) tại phiên tòa

Cũng theo cáo trạng, mặc dù không có khả năng chạy việc và xin đi học hệ cử tuyển, nhưng từ tháng 12/2015, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông đưa ra thông tin có thể xin cho anh Hồ Hải Quân vào làm việc tại Công an tỉnh và lo cho con anh Cầm Bá Dung được đi học tại trường Văn hóa III- Bộ công an để chiếm đoạt tổng cộng 590 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền Hùng chiếm đoạt được để đều bị đối tượng sử dụng tiêu sài cá nhân.

Sau một thời gian, không xin được việc và không lấy lại được tiền, những bị hại đã làm đơn tố cáo Hùng đến cơ quan chức năng. Đến 2/2016, Hùng bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam về các hành vi trên.

Ngoài 10 năm tù giam, TAND tỉnh Đắk Nông còn buộc bị cáo Hùng hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại trước đó, đồng thời tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Cường 2 năm tù treo về hành vi Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức.

Dương Phong