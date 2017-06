Mây đen 'nuốt chửng' tòa nhà chọc trời ở New York

Thành phố New York, Mỹ chiều 19/6 hứng chịu hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa lớn, sấm chớp và gió có lúc lên đến 100 km/h sau một ngày nóng ẩm, theo NBC New York. Trong cơn giông lớn, mây đen tràn vào quận Manhattan, "nuốt chửng" các tòa nhà cao tầng như cảnh tượng ngày tận thế.

Giông gió và mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở New York bị ngập lụt, nhiều cây cối gãy đổ và gây ra tình trạng mất điện ở nhiều khu vực.

Các chuyến bay ở sân bay Newark, bang New Jersey và sân bay Kennedy, bang New York bị hoãn trong nhiều giờ. 2.000 người ở New Jersey và trên 2.000 người ở Long Island chịu cảnh mất điện.

Sét đánh xuống thành phố Poughkeepsie, bang New York

Giông và bão hình thành khi một trung tâm áp thấp phát triển bên trong một hệ thống áp cao. Sự kết hợp của hai khối áp đối ngược nhau sinh ra gió, dẫn đến sự hình thành của các đám mây bão. Các khối áp thấp hình thành do dòng khí nóng dâng lên từ mặt đất, có thể gây lốc.

Đường ngập nước vì mưa bão ở Brooklyn, thành phố New York. Ảnh chụp màn hình: Instagram.

Vũ Phong