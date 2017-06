Ai sẽ là tỷ phú Best Products tiếp theo?

Ngày 12/6, tại khách sạn Novotel Saigon Centrer (Q.3, TP.HCM), Công ty TNHH Catalogue Shopping đã trao Giải thưởng Lớn 1 tỷ đồng cho nữ tỷ phú Nguyễn Thị Vui (Q.3, TP.HCM). Đây là tỷ phú thứ 10 của Best Products tại Việt Nam.

Giải thưởng quá lớn!

Đó là nhận xét của NSƯT Tạ Minh Tâm và NSƯT Kim Xuân khi cả hai tham gia buổi lễ và trao 1 tỷ đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Vui.

NSƯT Kim Xuân chia sẻ: “Đây là lần thứ hai Kim Xuân trở thành Đại sứ Thương hiệu của nhãn hàng Best Products, tất nhiên là Kim Xuân rất vui và vinh hạnh. Kim Xuân vừa run vừa hạnh phúc khi tận tay trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng".

Lần đầu là Đại sứ Thương hiệu của Best Products, cũng là lần đầu trao 1 tỷ đồng cho người thắng giải, NSƯT Tạ Minh Tâm không giấu nổi cảm xúc: “Được tự mình trao giải thưởng vô cùng giá trị cho khách hàng cũng như được tận mắt chứng kiến niềm vui của người nhận giải cùng gia đình của họ khi nhận được số tiền lớn như vậy, Tạ Minh Tâm thực sự thấy hạnh phúc và Tạ Minh Tâm chợt ước, giá mình cũng thắng được số tiền lớn như vậy.”

Nói về giải thưởng rất giá trị vừa được trao, ông Pierre F.Thibaut– Giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping cho biết: “Tôi luôn cảm thấy hưng phấn, sung sướng tột cùng khi nhiều người Việt Nam đã trở thành tỷ phú khi tham gia chương trình khuyến mại của Best Products. Cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình đã thực sự thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn sau khi trúng giải. Nhiều căn nhà mới được mua, hay được sửa sang lại, các tiện nghi trong gia đình cũng được mua sắm, nâng cấp hoặc nhiều người đã hoàn toàn thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống sau khi thắng giải thưởng lớn của Best Products. Đó là điều mà chúng tôi rất tự hào!”.

Tỷ phú tiếp theo có thể là bạn!

Chương trình “Chiến thắng cùng Best Products” của Công ty TNHH Catalogue Shopping diễn ra hằng quý trong năm. Sau ba tháng, một tỷ phú mới sẽ được tìm thấy. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại hấp dẫn này khá đơn giản. “Khách hàng chỉ cần gửi thông tin cá nhân bằng cách gọi điện về tổng đại 19006440 hoặc điền thông tin cá nhân qua các mẫu quảng cáo trên các báo gửi về công ty là đã có cơ hội trở thành tỷ phú Best Products. Thủ tục tham gia như thế nào, các quà tặng, giải thưởng…cụ thể ra sao sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng của Best Products hướng dẫn tận tình”- ông Pierre F.Thibaut cho hay.

NSƯT Tạ Minh Tâm và NSƯT Kim Xuân cùng chia sẻ: “Giải thưởng 1 Tỷ đã được trao. Tuy nhiên chương trình mới để tìm ra một tỷ phú mới sẽ bắt đầu từ ngày 18.6 . Vì vậy nếu cơ hội đến gõ cửa nhà bạn, đừng chần chừ và bỏ lỡ vận may. Người Thắng Giải 1 Tỷ đồng tiếp theo có thể chính là bạn. Chúng tôi mong chờ được tận tay trao 1 Tỷ đồng cho bạn sau ngày 30/8/2017”.

Kéo dài từ 18/2/2017 – 15/5/2017, chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2” đã thu hút hàng ngàn khách mua hàng cũng như tham gia chương trình khuyến mại. Kết quả của chương trình như sau: Giải thưởng Lớn trị giá 1 tỷ đồng được trao cho Bà Nguyễn Thị Vui (TP.HCM). Siêu giải thưởng trị giá 150 triệu đồng thuộc về Bà Vũ Thị Thảo (Bà Rịa, Vũng Tàu). Ông Đinh Như Trực (TP.HCM) thắng Giải thưởng Thần tốc trị giá 50 triệu đồng. Chương trình “Vui hè Trúng lớn” đã khởi động để tìm ra tỷ phú thứ 11 Best Products, chương trình bắt đầu từ ngày18/5/2017 đến ngày 30/8/2017. Chân dung nữ tỷ phú thứ 10 Best Products Đến nhận giải thưởng lớn trong bộ đầm dạ hội, tỷ phú thứ 10 Best Products, bà Nguyễn Thị Vui đẹp lộng lẫy, trông như “hoa hậu quý bà”. Là người làm nghề buôn bán ở một ngôi chợ tại quận 3, TP.HCM nên khách hàng Nguyễn Thị Vui rất thích mô hình kinh doanh của Best Products, đặc biệt là chương trình khuyến mại hấp dẫn của nhãn hàng này. “Được trúng giải lớn, được gặp gỡ những diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cùng ăn trưa, nâng ly chúc mừng chiến thắng…Tất cả như một giấc mơ đối với tôi. Hy vọng sẽ có nhiều khách hàng may mắn sẽ tận hưởng cảm giác tuyệt vời này trong các chương trình khuyến mại sắp tới của Best Products. Hy vọng, ngày trao giải thưởng cho tỷ phú sắp tơi tôi cũng được mời đến để cùng chung vui, sống lại giây phút tràn ngập hạnh phúc này!” – nữ tỷ phú Nguyễn Thị Vui xúc động nói.

Bảo Hân