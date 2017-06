Hàng khủng Transformers Online sắp mở cửa rồi, game thủ hãy nhanh tay đăng ký nào

Tựa game online đỉnh Transformers Online sẽ mở cửa open beta vào ngày 23/6 tới đây.

Bộ phim bom tấn Transformers: The Last Knight sẽ ra mắt màn ảnh rộng tại Trung Quốc vào ngày 23/6 tới và cùng ngày đó thì các game thủ cũng sẽ được chơi Transformers Online ngay thời gian đó vì game online này sẽ mở Open Beta. Ngoài ra cũng có một số nhân vật mới rất đáng chú ý là robot nữ đầu tiên Arcee cùng với evil Optimus Prime, reborn Megatron.

Game thủ muốn chơi Transformers Online hãy tham khảo thêm tại trang chủ trò chơi: http://tfol.qq.com/. Ngoài ra có thể đăng ký tài khoản QQ một cách dễ dàng với giao diện tiếng Anh tại địa chỉ: http://zc.qq.com/en/index.html.

Transformers Online là một game online 3D thuộc thể loại MMOFPS có đề tài viễn tưởng được phát triển và vận hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi là sản phẩm bản quyền chính hiệu và hứa hẹn khai thác bối cảnh “Transformers” nguyên bản hoạt hình lồng ghép phim điện ảnh, sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 tân tiến để mang lại chất lượng đồ họa next-gen cực đỉnh ngang tầm quốc tế.

Như đã biết, trò chơi vẫn có bóng hình của “Overwatch” nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên nó sẽ còn thay đổi nhiều nữa và nhà sản xuất cũng đang cố gắng đưa ra điểm đặc sặc của riêng mình. Trò chơi tận dụng IP nguyên gốc rất tốt, khi mỗi lần thử nghiệm đầu bổ sung thêm nhân vật mới, chưa kể thiết kế nhân vật rất giống nguyên bản kết hợp thêm cả những bộ skin lấy từ phim bom tấn nữa.

Ở giai đoạn thử nghiệm trước, các chế độ gameplay của Transformers Online được phân làm ba chủng loại chính gồm người vs người, người vs máy và lập phòng tự do. Hình thức giao đấu ở mỗi trận sẽ có 4 kiểu chính gồm hộ tống, đoạt cờ, đoàn đội và tranh đoạt tài nguyên, mỗi chế độ có một mục tiêu chiến thắng riêng biệt và rất dễ tìm hiểu. Thú vị hơn cả là chế độ tự do lập phòng khi người chơi có đưa thoải mái đưa ra những điều kiện thi đấu quái gở như cấm biến hình, nhân vật chỉ được dùng vũ khí cận chiến…