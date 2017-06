Bé 6 tuổi tử vong vì bị giáo viên dùng băng kéo dán miệng do nói chuyện

Một bé gái 6 tuổi người Trung Quốc đã bị tử vong sau khi bị giáo viên dùng băng keo để dán miệng lại vì cô bé này nói chuyện quá nhiều trong giờ thể dục.

Cô bé có tên Gou Jintong đã tử vong tại trường mẫu giáo của mình ở thị xã Hoa Điện (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) sau giờ tập thể dục buổi sáng.

Cô bé Gou Jintong đã bị co giật ít phút sau khi bị cô giáo dán băng keo vào miệng và tử vong sau đó không lâu

Theo Gou Chunwei, cha của cô bé thì giáo viên của trường đã rất tức giận vì cô bé nói chuyện quá nhiều trong buổi tập thể dục nên khi cô bé quay trở lại lớp học cùng các bạn, giáo viên này đã sử dụng băng dính và hồ để dán miệng cô bé lại như một cách để trừng phạt.

Tuy nhiên chỉ 40 phút sau khi bị dán miệng, cô bé Jintong đã trở nên mất ý thức và bị co giật nên lập tức được đưa vào phòng khám của trường học. Xe cấp cứu cũng đã được nhanh chóng gọi đến hiện trường, tuy nhiên khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ cho biết cô bé đã bị tử vong từ trước đó.

Chia sẻ trên mạng xã hội Gou Chunwei cáo buộc rằng sau vụ việc xảy ra, nhà chức trách thị xã Hoa Điện đã cố gắng che giấu sự việc, trong khi đó cảnh sát cũng như ban giám hiệu nhà trường đã không đưa ra lời giải thích nào cho anh.

Hiện nguyên do cái chết của cô bé Jintong vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Theo truyền thông địa phương, giáo viên dán miệng của cô bé Jintong, với danh tính không được tiết lộ, đã bị nhà trường sa thải, tuy nhiên người này vẫn chưa bị bắt giữ do cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu cô bé Jintong có thực sự bị dán miệng hay không và đó có phải là nguyên do dẫn đến cái chết của cô bé hay không.

Nhi Nguyễn