The Face Việt năm nào cũng có thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

The Face Việt đang là một trong những chương trình truyền hình được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Không chỉ thu hút bởi 3 vị HLV quyền lực, The Face còn hội tụ dàn thí sinh đẹp long lanh. Chính vì vậy mà nhan sắc của các thí sinh cũng trở thành chủ đề hot mỗi mùa The Face. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài long lanh ấy, không ít thí sinh vướng nghi án thẩm mỹ bởi lục lại những hình ảnh của quá khứ không phải ai cũng may mắn có được nhan sắc hoàn hảo như hiện tại. Nếu như mùa đầu tiên có Lê Hà, Ngọc Loan, thì The Face năm nay cũng không kém cạnh với Khánh Linh, Trương Mỹ Nhân.

Nguyễn Đặng Khánh Linh

Khánh Linh là một trong những thí sinh nổi bật nhất The Face năm nay. Với gương mặt hao hao Tâm Tít, Khánh Linh sở hữu sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt thọn gọn, đôi môi dày quyến rũ và đôi mắt đầu mí lót khác biệt so với những người đẹp khác. Tuy nhiên khi lục lại những hình ảnh cũ của Khánh Linh mới thấy, đúng là để có được nhan sắc hoàn hảo long lanh như hiện tại thì cô nàng cũng đã trải qua một quá trình thay đổi nhan sắc. Khánh Linh cũng không ngại thừa nhận chuyện mình từng thẩm mỹ, cụ thể là niềng răng và chỉnh mũi trên trang cá nhân của mình.

Khánh Linh không ngại thừa nhận mình từng niềng răng và chỉnh mũi. Với hàm răng đều tăm tắp Khánh Linh tự tin hơn với nụ cười của mình, nhờ vậy mà gương mặt cô cũng tươi tắn và rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Sau khi niềng năng, Khánh Linh có chỉnh lại mũi. Cô cũng chia sẻ mũi là do bố là bác sĩ thẩm mỹ tự phẫu thuật cho nên đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đang từ sóng mũi cao nhưng cánh mũi hơi to, sau khi chỉnh lại mũi của Khánh Linh thon gọn thanh thoát hơn trước rất nhiều. Những góc chụp nghiêng Khánh Linh khoe trọn được đường sống mũi cao thẳng tắp.

So sánh hai gương mặt quá khứ - hiên tại sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, Khánh Linh xinh hơn hẳn sau khi niềng răng và sửa mũi. Cánh mũi cao thon gọn một cái là cả gương mặt thanh thoát và sang hơn hẳn trước kia.

Trương Mỹ Nhân

Trước khi thi The Face, Trương Mỹ Nhân là một người mẫu sáng giá của Venus, cô cũng từng được nhận giải "Siêu mẫu châu Á" năm 2015. Trương Mỹ Nhân khiến công chúng chú ý bởi kinh nghiệm "đầy mình", chiều cao vượt trội 1m78, nhan sắc hoàn hảo nổi bật trước dàn thí sinh năm nay, mà còn bởi cô vướng không ít nghi án thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc của mình.

Trước khi trở thành một siêu mẫu như hiện tại, Mỹ Nhân từng sở hữu nước da ngăm đen sạm màu, sống mũi thấp và to cùng gương mặt mờ nhạt chẳng chút điểm nhấn.

Trương Mỹ Nhân thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ giúp cô thêm tự tin hơn với nhan sắc của mình. Đầu tiên là chỉnh mũi, có thể thấy rõ, trước đây Mỹ Nhân sở hữu sống mũi gãy và tẹt. Người đẹp chia sẻ cô đã nhờ đến bác sĩ hàn Quốc tạo hình sống mũi, thu gọn đầu mũi.

Có thể thấy rằng việc sửa mũi đã gần như giúp nhan sắc của cô thay đổi hoàn toàn.

Lục lại những hình ảnh hồi năm 2012 - khi mới bước chân vào giới người mẫu, có thể thấy nhược điểm của Mỹ Nhân không chỉ là sống mũi tẹt mà phần trán còn thấp và dễ lộ nếp nhăn khi cười hay cử động khuôn mặt, có lẽ chính vì nhược điểm này mà Mỹ Nhân đã lựa chọn phương pháp thẩm mỹ độn trán để tạo hiệu ứng giúp khuôn mặt trở nên thanh tú hơn.

Vầng trán cao sau khi độn (ảnh phải) giúp gương mặt của Mỹ Nhân thanh tú hơn rất nhiều.

Mỹ Nhân trước đây vốn có gương mặt tròn với phần cằm hơi vuông. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cằm Mỹ Nhân thon, gọn hơn, gương mặt tạo hình chữ V hoàn hảo. Mặt chữ V được các người đẹp châu Á đặc biệt yêu thích và có nhiều người sẵn sàng đi gọt cằm, độn cằm để có được gương mặt mơ ước.

Bên cạnh chỉnh mũi, độn trán và cằm, Trương Mỹ Nhân còn tiến hành thêu lông mày để khắc phục nhược điểm thưa thớt không đều; gẩy sợi tóc con loại bỏ tóc con mọc lởm chởm giúp vùng trán rộng nhờ vậy mà gương mặt cũng trở nên thanh thoát hơn hẳn.