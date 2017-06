Huấn luyện viên hướng dẫn những bài tập squats biến thể giúp bạn sở hữu mông cong sexy ngay tại nhà

Những bài tập squats biến thể này sẽ giúp bạn tăng size vòng 3 nhanh chóng mà không cần đến phòng tập gym hay dụng cụ tập luyện phức tạp nào.

"Mông là thứ duy nhất cần phải to. Những thứ còn lại, có hay không không quan trọng" chính là phương châm trong tập luyện của huấn luyện viên Huỳnh Vương Anh Túc (Nha Trang). Có thể nói, với chị em phụ nữ hiện nay, chuẩn mực vẻ đẹp không hẳn là ngực to, eo quá nhỏ nhắn nữa mà là số đo vòng mông ấn tượng. Vòng 3 càng to, chị em càng thể hiện rõ vẻ đẹp trong ngoại hình và sức khỏe tốt.

Nhận biết được rõ những điều ấy, chị em phụ nữ chăm chỉ tập squat mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn quá chán ngán với bài tập squat truyền thống thì làm sao để vẫn có thể tăng size mông mà không phải tập luyện nhàm chán?

HLV Huỳnh Vương Anh Túc sẽ chỉ ra cho chúng ta 8 bài tập squats biến thể để làm buổi tập luyện thú vị hơn, đồng thời giúp tăng hiệu quả tập luyện.

Dưới đây là 8 bài tập squats biến thể được HLV Anh Túc đưa ra. Bạn tập mỗi động tác 30 lần trong một buổi tập sẽ đảm bảo hiệu quả tập luyện, tăng size mông chỉ trong vòng 1 tháng.

1. Back squat

- 2 tay chắp vào nhau, để trước ngực, 2 chân bước rộng bằng vai sang 2 bên.

- Bắt đầu squat một cách chậm rãi, nhấn cơ mông, đùi xuống sâu trong khi 2 chân vẫn nguyên vị trí, không dịch chuyển.

2. Sumo squat

Động tác này giúp nâng phần thân người trên được nâng lên nâng xuống trong suốt bài tập, đồng thời tác động tới phần cơ mông nhiều hơn. Trong quá trình tập, bạn chú ý nhấn phần cơ mông càng nhiều càng tốt. Thực hiện mỗi lần 30 cái tùy theo sức.

3. Squat + Gluted Kichback

- Tư thế chuẩn bị giống như squat.

- Khi thực hiện squat xuống sâu nhất có thể, bạn đá chân phải ra sau càng xa càng tốt và quay trở về thực hiện squat đổi chân là xong một đại diện.

4. Jump squat

- 2 tay chắp trước ngực, 2 chân dang rộng bằng vai sang 2 bên.

- Thực hiện squat xuống sâu, sau đó bật nhảy lên cao, 2 tay vẫn để trước ngực không chuyển.

5. Oblique squat

- 2 chân dang rộng 2 bên, người thẳng, 2 tay để sau 2 tai.

- Bắt đầu squat, sau đó bật người lên, chân phải và tay trái kéo bật lại gần nhau, tạo nên một vặn xoắn ở eo là xong một đại diện.

- Thực hiện squat và vặn xoắn tương tự với bên còn lại.

6. Split squat

- 2 tay chắp trước ngực, chân trái bước lên trước trong khi chân phải bước ra sau.

- Bắt đầu thực hiện squat sao cho chân trái vẫn vuông góc với mặt sàn, trong khi đầu gối phải được ép xuống sát sàn, đầu gối phải vuông góc sàn.

- Đổi chân, làm tương tự như trên.

7. Narrow squat

- 2 tay chắp trước ngực, 2 chân xếp chụm lại với nhau.

- Bắt đầu thực hiện squat từ từ cho đến khi mông đùi song song mặt sàn.

8. Pop squat

- 2 tay chắp trước ngực, thực hiện squat từ từ cho đến khi mông đùi song song mặt sàn.

- Bật nhảy người lên cao, tay chân vẫn giữ nguyên tư thế, không tách rời nhau.