Nỗi niềm của chàng trai nhận tim hiến tặng từ thiếu nữ 18 tuổi

Quá trình thực hiện ca ghép, quả tim của cô gái 18 tuổi khá nhỏ nên khi đặt vào trong khoang tim lớn của thanh niên 27 tuổi xuất hiện tình trạng tràn dịch màng tim.

Hôm nay, sau 23 ngày, từ khi nhận quả tim từ người cho - cô gái 18 tuổi không may bị tai nạn dẫn tới chết não, tiên lượng tử vong, nam thanh niên 27 tuổi quê Đắk Nông đã xuất viện.

TS BS Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy - người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật ghép tim, vui mừng thông báo sức khỏe của nam thanh niên hiện tiến triển tốt, tự sinh hoạt, đi lại bình thường.

Các y bác sĩ chúc mừng người bệnh xuất viện

Theo BS Thái An, từ 2 - 3 tháng nữa, người bệnh có thể làm việc giống như người bình thường. Tuy nhiên, để có cuộc sống kéo dài, người này phải tuân thủ các quy định khá nghiêm ngặt như tiếp tục dùng thuốc ức chế miễn dịch, ăn chín uống sôi, không hút thuốc lá (chủ động và thụ động), tránh môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Giữa bệnh viện và người nhà bệnh nhân cũng sẽ có “đường dây nóng” để có thể trao đổi nếu thường xuyên trao đổi về tình trạng sức khỏe nam thanh niên 27 tuổi.

Nhớ lại ca phẫu thuật tim đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, BS Thái An cho hay, thời điểm tiếp nhận quả tim từ cô gái 18 tuổi, ê-kíp nhận thấy kích thước tim nhỏ hơn so với cấu tạo khoang tim của nam thanh niên 27 tuổi (quả tim người này to hơn).

Khi ghép quả tim nhỏ vào khoang tim lớn, đã xuất hiện tình trạng tràn dịch màng tim. Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt từng y bác sĩ trong ê-kíp mổ.

"Chúng tôi đã quyết định xử trí bằng cách đặt dẫn lưu, hút dịch tràn. Nếu không có tác dụng có thể sẽ phải dùng thuốc" - BS Thái An nói và cho biết, may mắn là tình trạng tràn dịch màng tim không tiếp diễn, quả tim ghép vào dần hoạt động tốt.

Ê-kíp bác sĩ mặc niệm trước hành động hiến tạng của cô gái 18 tuổi

Trước lúc rời bệnh viện, nam thanh niên quê Đắk Nông gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ và cô gái 18 tuổi đã hiến tặng tim cho mình. Anh nói khi khỏe hẳn sẽ tới nhà cô gái để thắp hương cho ân nhân và cảm ơn gia đình họ.

"Mình thường mượn ống nghe của bác sĩ để đặt lên ngực, cảm nhận quả tim mới của mình đập như thế nào. Mỗi lúc như thế, mình thấy giống như được sinh ra thêm lần nữa" - nam thanh niên xúc động chia sẻ.

Trước ca phẫu thuật, nam thanh niên 27 tuổi bị suy tim từ 3 năm qua, mỗi năm nhập viện điều trị 4 - 5 lần, và đã đặt máy đồng bộ nhịp tim nhưng do tình trạng suy tim quá nặng, tình trạng sức khỏe diễn tiến ngày một xấu.

Theo thống kê, hiện ở Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 100 người đang chờ ghép tim. Các bác sĩ kỳ vọng, sau ca ghép tim thành công đầu tiên tại BV Chợ Rẫy từ người cho chết não, sẽ mở ra chương mới cho việc ghép tạng phía Nam.

Sẽ có thêm nhiều người bệnh được nhận tạng, mang lại hy vọng cho bản thân bệnh nhân, gia đình, xã hội.

Văn Đức