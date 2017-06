Quốc hội chuyển từng bước từ tham luận sang tranh luận

Không khí thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từng bước từ QH tham luận sang QH tranh luận với số lượt tranh luận tăng lên đáng kể....

“Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động, các vị ĐBQH đã tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước” - Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp QH sáng nay.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Thông qua 12 luật, 12 nghị quyết

Tại kỳ họp này, QH đã xem xét, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Các luật, nghị quyết được thông qua đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Riêng dự án luật Quy hoạch, do còn có nhiều ý kiến khác nhau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các mặt, QH quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án…

“Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến tranh luận, phân tich của ĐB, QH ghi nhận và đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý; các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Ngoài ra, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và có sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn…

QH cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong một số ngành, lĩnh vực đòi hỏi phải có nhiều cố gắng, nỗ lực thì mới có thể hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

“Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, rút kinh nghiệm, có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2017”, Chủ tịch QH giao nhiệm vụ.

Thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm

Chủ tịch QH cho biết, QH dành ba ngày (nhiều hơn nửa ngày so với các kỳ họp trước đây) để chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề: nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; kế hoạch và đầu tư.

Theo Chủ tịch QH, những vấn đề được QH lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế.

“Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao”, bà Ngân cho biết.

QH đã ra Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện, QH giám sát, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Theo Chủ tịch QH, Kỳ họp thứ 3, tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng, QH đã bố trí chương trình làm việc hợp lý hơn, dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận tại hội trường.

“Không khí thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từng bước từ QH tham luận sang QH tranh luận với số lượt tranh luận tăng lên đáng kể, chất lượng phát biểu cũng được nâng cao, các đại biểu QH không chỉ tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ, mà còn tranh luận với các ĐB khác về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau”, Chủ tịch QH đúc rút.

Bà cũng ghi nhận các Bộ trưởng trực tiếp giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo… đã tạo ra không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Chủ tịch QH đề nghị, sau kỳ họp này, ĐBQH tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Thu Hằng