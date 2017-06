Tổ chức giải đấu hơn nửa năm trời không trả tiền cho game thủ, kênh stream Azubu bị khiếu nại

Kể từ lúc trận chung kết diễn ra từ tháng 10/2016 cho đến nay, những game thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng cho danh hiệu vô địch của mình.

The World Championship 2016 là một giải đấu CS:GO cấp quốc gia được tổ chức để tìm ra team Counter-Strike xuất sắc nhất thế giới. Trong trận chung kết diễn ra vào ngày 09/10/2016, tuyển CS:GO Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại Argentina để dành ngôi vô địch cùng khoản tiền thưởng 100 nghìn USD. Được tổ chức bởi E-frag.net và Azubu, thế nhưng mới đây những thông tin mà E-frag công bố đã khiến không ít người giật mình, đó là kể từ lúc trận chung kết diễn ra cho đến nay, những game thủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng cho danh hiệu vô địch của mình.

Điều này khiến E-frag phải khiếu nại Azubu, theo những thông tin mà tổ chức thể thao điện tử này mới công bố chính thức.

Vào ngày hôm qua, Casper "cadiaN" Møller, đại diện Đan Mạch, team đã phải dừng bước ở trận bán kết cũng đã lên Twitter cho biết rằng anh cùng đồng đội vẫn chưa được trả khoản tiền thưởng. Theo luật lệ của giải đấu, tất cả những khoản tiền thưởng đều phải được chi trả đầy đủ trong vòng 90 ngày. Thế nhưng giải đấu tổ chức tháng 10 năm ngoái, và giờ đã là tháng 06/2017 mà vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy game thủ sắp có được khoản tiền họ xứng đáng có được một cách công bằng. Richard Lewis, một caster, hiện đang làm việc cho E-frag cho biết:

"Họ muốn chúng tôi nhận một khoản tiền rất nhỏ so với tổng giá trị giải thưởng, nhưng lại ép chúng tôi nói với các đội tham gia rằng chúng tôi đã có đủ tiền trao thưởng cho họ rồi. Lý do mãi đến bây giờ chúng tôi mới công khai chuyện này là do trước đây đã từng đi đến thỏa thuận với Azubu, và luật sư của chúng tôi cũng khuyên không nên làm um chuyện này trên các kênh mạng xã hội.

Một lần nữa phải nhắc lại, chúng tôi hoàn toàn mong muốn việc các game thủ tham dự giải đấu do chúng tôi tổ chức được chi trả khoản tiền mà họ xứng đáng nhận được. Chúng tôi hy vọng qua việc khiếu nại, mọi sự cố sẽ được giải quyết, bằng không, chúng tôi vẫn sẽ trả tiền thưởng cho các bạn, bằng khoản tiền riêng của chúng tôi.

Thật sự rất xấu hổ khi ở trong hoàn cảnh như thế này và chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã tự tay làm hỏng niềm tin của các bạn dành cho chúng tôi, nhưng thực sự tình thế nằm ngoài khả năng giải quyết của E-frag."

Thậm chí, còn có nguồn tin cho rằng Azubu thông báo lại cho E-frag biết, họ không có đủ tiền trả thưởng cho game thủ tham gia giải đấu The World Championship 2016, mặc dù mới đây họ được cho là đã mua lại nền tảng stream hitbox với giá lên đến hàng chục triệu USD. Thậm chí cũng không thiếu tin đồn Azubu đang nợ lương của rất nhiều streamer đã từng làm việc trên nền tảng của họ. Rõ ràng những sự cố như thế này sẽ khiến cho các giải đấu có quy mô trung bình bị ảnh hưởng, khi những cái tên mới không làm tròn được bổn phận mà họ đã hứa hẹn.