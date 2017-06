Bắt tàu chở 1.450 tấn than "lậu"

Phát hiện chiếc tàu vận tải thủy chạy trên sông Đáy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đường thủy Ninh Bình dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện tàu này chở 1.450 tấn than "lậu".

Ngày 21/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt một vụ vận chuyển 1.450 tấn than không có giấy từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng CSGT đường thủy Ninh Bình kiểm tra tàu chở than "lậu" trên sông Đáy.

Trước đó, khoảng 9h, ngày 18/6/2017, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Đáy (địa bàn xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh), Trạm CSGT đường thủy Ninh Bình phát tàu vận tải thủy BKS HNa 0378 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Lý (SN 1969, trú huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở than cám có dấu hiệu vi phạm.

Dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tàu chở 1.450 tấn than cám này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, bàn giao vụ việc cho Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

CSGT Ninh Bình làm việc với thuyền trưởng Nguyễn Văn Lý.

Thái Bá