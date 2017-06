Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Cấm xe tải đi vào trung tâm, huy động công an bảo vệ, phân luồng giao thông... là các biện pháp đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Sáng nay, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi đã đến điểm thi nghe phổ biến quy chế lần cuối, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia diễn vào ngày mai. Công tác chuẩn bị của địa phương đến nay đã hoàn tất.

Hà Nội rà soát kỹ hồ sơ đăng ký dự thi

Là địa phương có số thí sinh dự thi THPT quốc gia đông nhất cả nước, xấp xỉ 73.000, Hà Nội phối hợp với 12 đại học tổ chức thi. Toàn thành phố có 112 điểm thi với hơn 3.000 phòng. Số cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia coi thi hơn 7.000, trong đó một nửa là giảng viên đại học. Ngoài ra, còn có 1.120 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi.

Do lượng đề thi trắc nghiệm rất lớn (khoảng 77.000 đề tự luận, 400.000 đề thi trắc nghiệm), Sở Giáo dục đã thuê Đại học Bách khoa in sao đề thi. Đến tối qua, công tác in sao hoàn tất, sáng nay đề được chuyển tới điểm thi.

Công tác đảm bảo an ninh cho kỳ thi được thành phố đặc biệt chú trọng. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội đã phối hợp với Hội đồng tuyển sinh các cụm rà soát, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi nhằm phát hiện những biểu hiện nghi vấn làm giả hồ sơ với mục đích thi kèm, thi hộ; làm giả giấy chứng nhận ưu tiên để cộng điểm.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ đề thi. Tại một số địa điểm thi nằm gần khu dân cư, để tránh lộ đề, lực lượng an ninh đã tham mưu với nhà trường dán kín ô cửa kính. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cũng cắt cử lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi, không để xảy ra ùn tắc làm thí sinh muộn giờ.

Đà Nẵng cấm xe ben ở tuyến đường trung tâm

Sáng 20/6, Sở Giáo dục Đà Nẵng đã có buổi làm việc với các trưởng điểm thi. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở cho biết đến nay công tác đề thi vẫn đảm bảo an toàn; những công việc liên quan đến kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thành phố cấm xe ben tại các tuyến đường trung tâm trong thời gian diễn ra kỳ thi để đảm bảo việc đi lại cho học sinh và phụ huynh.

Theo ông Vĩnh, Đà Nẵng thuận lợi hơn nhiều tỉnh thành vì số lượng thí sinh không quá lớn, chỉ 11.200. 25 điểm thi hầu hết nằm ở thành phố, thuận tiện việc đi lại. Riêng 19 thí sinh Cơ Tu sẽ được bố trí thi tại trường THPT Phạm Phú Thứ (Hòa Vang); điểm thi xa nhất cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 25 km.

"Giáo viên sẽ từ trung tâm thành phố mang đề lên điểm thi này để mở niêm phong, phát cho thí sinh làm bài, sau đó thu bài và về lại ngay trong ngày, không ở lại", ông nói thêm. Trước kỳ thi THPT quốc gia, thành phố đã tổ chức thi thử để tổng rà soát, rút kinh nghiệm.

"Bây giờ chỉ còn lại nội bộ các điểm thi. Chúng tôi lo một số thí sinh tự do chỉ làm bài môn 1 với môn 3 trong bài thi tổ hợp. Việc phát đề cho đúng mã các bài thi phải hết sức thận trọng", ông Vĩnh nói và cho biết đã lưu ý trưởng điểm thi phải bình tĩnh để xử lý tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Nghệ An huy động 2.800 cán bộ coi thi, giám sát

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đến chiều 20/6 việc vận chuyển hơn 202.000 đề thi từ nơi in sao đến điểm thi đã hoàn tất, an toàn tuyệt đối.

Với hơn 30.000 thí sinh dự thi, Sở Giáo dục bố trí 61 điểm thi với hơn 1.300 phòng. Sở huy động hơn 2.600 cán bộ coi thi, hơn 200 cán bộ giám sát. Trong số này có khoảng 1.600 giám thị từ 9 trường đại học, cao đẳng phối hợp để tổ chức thi. Có hơn 620 công an, bảo vệ tham gia làm công tác an ninh cho kỳ thi.

Ngoài công an, có hơn 400 cán bộ, nhân viên y tế được huy động phục vụ kỳ thi. Sở Y tế được giao nhiệm vụ chủ động nhân lực, vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh.

Kinh phí dự tính tổ chức cho kỳ thi năm nay tại Nghệ An khoảng 10 tỷ đồng.

Thanh niên tình nguyện các trường đại học tham gia hỗ trợ kỳ thi. Ảnh minh họa.

Thừa Thiên Huế bố trí điểm thi ở nơi giao thông thuận tiện

Chiều 20/6, TS Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết, công tác chuẩn bị cho hơn 13.000 thí sinh toàn tỉnh dự thi THPT quốc gia đã cơ bản hoàn thành. Sở đã nghiên cứu các điểm trường thuận lợi không kẹt xe, thành lập 32 điểm thi với hơn 550 phòng. Hơn 2.140 cán bộ coi thi, bảo vệ, y tế, công an được huy động.

"Trong các khâu chuẩn bị kỳ thi năm nay, tôi lo lắng nhất là việc sao in đề thi sao cho chính xác, an toàn, không phai chữ để thuận lợi cho thí sinh. Để tránh việc sai sót trong việc nhân sao đề thi, chúng tôi đã cử 35 cán bộ phụ trách, 10 chiến sĩ công an bảo vệ vòng ngoài. Bên cạnh đó, tôi cũng mong thời tiết huận lợi để các em có tâm lý thoải mái trong quá trình thi", ông Hùng nói.

Hà Tĩnh tự tin kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế

Thầy Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến chiều qua việc vận chuyển hàng trăm nghìn đề đến 34 điểm thi đã hoàn tất. Phòng cất giữ đề thi tại các điểm sẽ có 2 cán bộ công an phối hợp với trưởng điểm thi trông coi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 16.700 thí sinh dự thi. Khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi thi, hơn 400 công an, 34 bác sĩ cũng được bố trí hỗ trợ.

Dự kiến tổng kinh phí cho kỳ thi THPT quốc gia khoảng 6 tỷ đồng, gồm chi phí coi thi, chấm thi, công tác phí cho các trường đại học tham gia làm nhiệm vụ. Đối với giáo viên làm nhiệm vụ coi thi thuộc biên chế của các trường THPT trên địa bàn, nhà trường sẽ phải tự túc kinh phí.

"Tới nay việc phối hợp coi thi, kế hoạch chấm thi cơ bản tốt. Hà Tĩnh tự tin kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế", Phó giám đốc Sở Giáo dục Hà Tĩnh nói.

Nhóm phóng viên