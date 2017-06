“Chuyển biến từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận”

Phát biểu bế mạc Quốc hội sáng nay 21/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định không khí thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từng bước từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, với số lượt tranh luận tăng lên đáng kể, chất lượng phát biểu cũng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Quochoi.vn).

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được Quốc hội xác định là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Riêng đối với dự án Luật Quy hoạch, do còn có nhiều ý kiến khác nhau, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các mặt, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án.

Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và đặc biệt lưu ý Chính phủ cần phải tăng cường chỉ đạo, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để khắc phục những hạn chế, siết chặt kỷ luật tài chính trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, giảm bội chi, bảo đảm an toàn nợ công.

Liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình quan trọng quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện và thống nhất tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án. Đồng thời nhấn mạnh việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

“Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, Quốc hội đã đưa vào chương trình, thảo luận kỹ lưỡng và thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh giải quyết vấn đề nợ xấu”- Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 và Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”. Yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động xây dựng chương trình, triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của mình.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nhóm những vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này là xác đáng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao.

“Không khí thảo luận, tranh luận tại kỳ họp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện sự chuyển biến từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận với số lượt tranh luận tăng lên đáng kể, chất lượng phát biểu cũng được nâng cao, các đại biểu Quốc hội không chỉ tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ, mà còn tranh luận với các đại biểu khác về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Các Bộ trưởng trực tiếp giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo… đã tạo ra không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp”- bà Ngân nói.

Sau kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Thế Kha