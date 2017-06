Bắt nghi phạm vụ bảo vệ chết bí ẩn ở trường cấp 2

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, nghi phạm sát hại bảo vệ Trường THCS Ninh Xá là đối tượng trú cùng xã.

Ngày 20/6, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ nghi phạm sát hại ông Nguyễn Văn H. (SN 1954, trú ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông H. là bảo vệ của Trường THCS Ninh Xá, bị sát hại vào đêm 17/6.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an xã Ninh Xá về việc ông Nguyễn Văn H. bị chết tại trường THCS Ninh Xá.

Trường học nơi xảy ra vụ án và nghi phạm (ảnh nhỏ).

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra nhận định là vụ án mạng, tại hiện trường còn có dấu hiệu giằng co nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ nghi phạm gây án là Lê Xuân Thuận (40 tuổi, trú ở Ninh Xá). Tuy nhiên, sau khi gây án, Thuận đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 19/6, cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thuận, đồng thời tổ chức truy bắt. Một ngày sau, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng Thuận.

Cùng ngày, CQĐT khởi tố bị can đối với mẹ của Lê Xuân Thuận là bà Bùi Thị Học (57 tuổi) về hành vi không tố giác tội phạm.

(Theo CAND, Dân Việt)