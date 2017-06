Elon Musk vừa đăng tải bài viết với tham vọng: mang 1 triệu người lên Sao Hỏa

Tháng Chín vừa rồi, Elon Musk tự tin bước lên bục thuyết trình, nói về một tương lai mà tại đó, con người sẽ chinh phục Sao Hỏa với sự giúp đỡ của ông, cụ thể là của công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Có rất nhiều lý do (và nhiều câu hỏi đặt ra) khiến bài thuyết trình này của Musk vô cùng táo bạo. Đầu tiên, đây là một kế hoạch điên rồ đầy tham vọng:

Musk muốn đưa một triệu người lên Hành tinh Đỏ, với cái giá khoảng 100.000 cho tới 200.000 USD mỗi người. Thứ hai, bài thuyết trình ấy của ông diễn ra chẳng lâu sau khi tên lửa SpaceX nổ tan tàn trên bệ phóng.

Mới đây thôi, Musk vừa mới viết một báo cáo mới, nhấn mạnh những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch Sao Hỏa của mình. Hiểu đơn giản, đây là phiên bản mới nhất của dự án Sao Hỏa tới từ SpaceX, được thảo ra bởi Elon Musk.

Musk mô tả việc sử dụng tên lửa tái chế sẽ giảm chi phí lên sảo hỏa tới vài ngàn lần.

Bài viết trên được đăng tải trong tháng Sáu này trên tạp chí New Space. Trong đó, Musk mô tả việc sử dụng tên lửa tái chế sẽ giảm chi phí lên sảo hỏa tới vài ngàn lần. Bên cạnh đó, bài viết còn có mô hình của con tàu vũ trụ khổng lồ ông dự kiến sẽ xây dựng để đưa người lên Sao Hỏa.

Mặc dù kế hoạch này không mới, nhưng đã nhiều sự vụ diễn ra kể từ khi Elon Musk bước lên trình bày về kế hoạch biến con người thành giống loài xuyên hành tinh hồi cuối năm trước.

Trước hết, Musk tổ chức một buổi AMA – Ask Me Anything – Hỏi tôi Bất cứ thứ gì trên diễn đàn Reddit. Ông vạch ra một kế hoạch định cư trên Sao Hỏa gồm 4 bước, giải thích về cách mà công ty sẽ tạo ra nhiên liệu và không khí ngay trên hành tinh xa xôi kia.

Nhân tiện, hé lộ rằng Musk muốn đặt tên con tàu chính là Heart of Gold, dựa theo cuốn sách nổi tiếng The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Trong bài diễn thuyết cuối năm trước, Musk cũng nói tới một khoang nhiên liệu khổng lồ cho kế hoạch chinh phục Sao Hỏa của mình. Cái bình chứa ấy được làm hoàn toàn từ sợi carbon và theo như ông nói, nó đã vượt qua một bài kiểm duyệt chất lượng về sức ép hồi tháng 11 vừa xong.

Bình nhiên liệu của Falcon Heavy.

Có tin vui và cũng có tin buồn: tên lửa không người lái Falcon 9 nổ trên bệ phóng, việc điều tra chính thức kết thúc vào tháng Một năm nay và cũng ngay trong tháng Giêng ấy, SpaceX lại tiếp tục phóng tàu vũ trụ - chẳng có biến cố nào làm gián đoạn được tham vọng vươn tới bầu trời của họ cả.

Và họ đang tuyển thêm nhân lực để phụng sự giấc mơ ấy. Tháng Ba vừa rồi, SpaceX tuyển thêm 473 vị trí và tới thời điểm bài báo này của Business Insider được đăng, con số ấy đã là 487.

Họ đang chuẩn bị phóng lên quỹ đạo hệ thống lớn nhất từng được thực hiện: quả tên lửa khổng lồ Falcon Heavy. Theo như Musk nói trên Twitter, thì ta có thể được xem quá trình phóng thử Falcon Heavy vào tháng Chín này.

Nếu mọi thứ trôi chảy, chiếc Falcon Heavy sẽ đưa hay người hành khách (phải mua vé) bay quanh Mặt Trăng trong năm 2018.