Xe DCAR ra mắt thị trường Nhật Bản

Chiếc xe DCAR đến từ Việt Nam đã trở thành tâm điểm chiến lược toàn cầu trong giai đoạn từ đây đến năm 2020 của Willer - Tập đoàn vận chuyển hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực khai thác vận chuyển bằng đường bộ.

Đại diện Willer giới thiệu về chiến lược phát triển với DCar là điểm nhấn

Với mong muốn phát triển một dịch vụ vận chuyển hành khách với giá trị chưa từng có và mức giá cạnh tranh, ông Shigetaka Murase, Chủ tịch Tập đoàn Willer cho rằng dịch vụ vận chuyển mới này sẽ hoạt động theo tiêu chí “To all Place - For all People - By All Ways -With All Organizations and Technology” tạm dịch là bằng dịch vụ này sẽ đưa hành khách “Đi tất cả mọi nơi - Dành cho tất cả mọi người - Bằng tất cả các phương tiện - Với tất cả đối tác và công nghệ hiện đại nhất”.

Qua đó, dòng xe DCAR đến từ Việt Nam được giới thiệu đến đông đảo khách mời như một giải pháp về phương tiện vận chuyển mới và hiện đại, nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Khách mời của Willer tìm hiểu thực tế xe DCar

DCAR President được mệnh danh là “Chuyên cơ mặt đất” trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại và sang trọng bậc nhất hiện nay. DCAR Limousine là “Dòng xe thế hệ mới vận chuyển hành khách”, cả hai vốn đã được biết đến là biểu tượng của sự tiện nghi, thoải mái và sang trọng.

DCAR có 7 ghế ngồi được bọc da nhập khẩu, khoang hành khách trở thành một không gian rộng rãi với đầy đủ tiện nghi: Dàn âm thanh SONY cao cấp, màn hình 19 inches, wifi, tủ lạnh… Hệ thống đèn LED giọt nước trang trí càng góp phần tăng thêm tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Bằng tất cả những đặc điểm này, DCAR đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của Tập đoàn Willer khi lựa chọn phương tiện vận chuyển chiến lược của mình.

Xe DCar President có hệ thống ghế thoải mái

Ông Shigetaka Murase, Chủ tịch Tập đoàn Willer công bố việc đưa xe DCAR trở thành phương tiện vận chuyển chính thức cho các dịch vụ du lịch của Tập đoàn Willer tại Việt Nam.

Nội thất sang trọng cùng tiện nghi hiện đại trên DCar President

“Sự hiện diện của chiếc xe DCAR sang trọng, tiện nghi sẽ là một điểm nhấn về chất lượng cao và tính hiện đại trong tổng thể chuỗi dịch vụ của Willer tại Việt Nam. Các du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thoải mái và thú vị khi di chuyển trong các chuyến hành trình ở Việt Nam”, Chủ tịch Tập đoàn Willer chia sẻ.

DCar President có chất lượng vượt trội, vươn tầm quốc tế

Được thành lập vào năm 1994, Tập đoàn Willer đến nay có hơn 500 nhân viên và 12 Công ty con hoạt động trong các lĩnh vực như thương mại, tư vấn du lịch, dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt, vận chuyển bằng xe theo tuyến cố định, Tập đoàn Willer đã trở thành tập đoàn vận chuyển hàng đầu Nhật Bản hơn 2 thập kỷ qua.