Liên quân Mỹ tiêu diệt “tay chân” thân cận của thủ lĩnh IS

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu thông báo đã tiêu diệt Turki al-Bin'ali, nhà truyền giáo hàng đầu và là đồng bọn thân tín của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong một cuộc không kích ở Syria hồi tháng trước.

Nhà truyền giáo IS Turki al-Binali (Ảnh: NY Post)

CBS dẫn thông báo của Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết Turki al-Bin'ali đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích vào ngày 1/5 tại Mayadeen, Syria. Tên này hoạt động với tư cách là nhà truyền giáo hàng đầu của IS kể từ năm 2014, đồng thời là tay chân thân tín của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Giới chức Mỹ cho biết Turki al-Bin'ali đóng vai trò quan trọng trong việc chiêu mộ các tay súng khủng bố nước ngoài và kích động các phần tử khủng bố tiến hành các cuộc tấn công trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Turki al-Bin'ali cũng đưa ra các kế hoạch tuyên truyền nhằm kêu gọi các tay súng IS thực hiện các hành vi giết người cũng như những tội ác tàn bạo khác. Tên này còn tìm cách hợp thức hóa sự thành lập của cái gọi là “tổ chức Nhà nước Hồi giáo”.

Là nhà truyền giáo hàng đầu của IS, Turki al-Bin'ali đã nghĩ ra nhiều cách để chiêu mộ chiến binh cho IS, bao gồm cả việc quay phim các video tuyên truyền để cổ vũ cho các tay súng này giết hại dân thường vô tội.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc không kích hồi cuối tháng 5 ở thành phố Raqqa, Syria. Tuy nhiên, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết vẫn chưa thể xác nhận thông tin này. Abu Bakr al-Baghdadi cũng từng nhiều lần được đưa tin là đã chết, song các thông tin này đều được chứng minh là không chính xác.

Thành Đạt