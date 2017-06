Đồng Tháp: Bố trí phà 100 tấn chở đề thi qua sông Tiền

Để đảm bảo đề thi an toàn, đến điểm thi đúng giờ, Ủy ban tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo cụm phà Đồng Tháp bố trí một chiếc phà riêng, vận chuyển đề thi qua sông Tiền, phục vụ các điểm thi trên địa bàn TP Sa Đéc, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và huyện Lấp Vò.

Chiều 20/6, trao đổi với PV Dân trí ông Trần Thanh Liêm- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị, phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 đã hoàn tất. Học sinh, giám thị và tất cả cán bộ phục vụ kì thi đã sẵn sàng cho kỳ thi năm nay.

Do địa hình tỉnh Đồng Tháp có một số huyện thị phải vượt sông bằng phà, trong đó, bến phà Cao Lãnh vượt sông Tiền là mất nhiều thời gian và có nhiều hành khách đi lại. Do vậy, để đề thi đến các điểm thi trên địa bàn TP Sa Đéc, các huyện Lai Vung, Châu Thành, Lấp Vò an toàn, đúng giờ, lãnh đạo Sở có tờ trình xin UBND tỉnh bố trí một chiếc phà riêng để vận chuyển đề thi qua phà Cao Lãnh.

Khi vẫn chuyển đề thi qua sông Tiền (bến phà Cao Lãnh) UBND tỉnh Đồng Tháp bố trí một chiếc phà riêng dùng để vận chuyển đề thi

Ông Liêm cho biết thêm, kết thúc mỗi ngày thi, việc vận chuyển bài thi về Sở đi chung phà với hành khách. Tuy nhiên, xe chở bài thi sẽ được ưu tiên xuống phà trước, đồng thời có lực lượng an ninh đi cùng để đảm bảo bài thi an toàn trong suốt chuyến đi, nhất là thời gian khi phà qua sông Tiền.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, toàn tỉnh Đồng Tháp có 12.625 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó HS, học viên chính quy là 11.891 (hệ THPT 11.375 và GDTX 516). Thí sinh tự do 734 (chưa tốt nghiệp 273 và tốt nghiệp 461). Tổng số có 26 điểm thi bố trí tại 11/12 huyện, thị, thành phố.

