Mỹ bắn rơi máy bay không người lái nghi của Iran ở Syria

Một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái có trang bị vũ khí được cho là của Iran ở đông nam Syria ngày 19/6, mạng tin Washington Examiner cho biết.

Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Washington Examiner dẫn nguồn tin từ CNN cho biết, máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ đã bắn rơi máy bay không người lái được cho là của Iran gần khu vực Al-Tanf ở Syria. Đây là khu vực quân đội Mỹ đang huấn luyện cho các tay súng địa phương để chống phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Mỹ cho rằng, máy bay không người lái có trang bị vũ khí này là mối đe dọa với lực lượng của Mỹ ở Syria.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai trong tháng này máy bay không người lái của Iran bị bắn rơi ở Syria.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện chưa xác nhận liệu đây có phải máy bay không người lái của Iran hay không, song mô tả nó giống với máy bay không người lái trinh sát Predator của Mỹ.

Sự việc diễn ra cùng thời điểm Lầu Năm Góc tuyên bố lần đầu tiên bắn hạ một máy bay của quân đội Syria với lý do máy bay này đánh bom vào vị trí của lực lượng vũ trang do Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Động thái này khiến quan hệ Nga-Mỹ càng leo thang căng thẳng khi Nga tuyên bố coi tất cả máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu là “mục tiêu” của hệ thống phòng không Nga ở Syria nếu bị phát hiện ở khu vực phía tây sông Euphrates.

