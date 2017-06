Nghi phạm sát hại bảo vệ trường THCS ở Bắc Ninh bị bắt

Nghi can sát hại bảo vệ trường THCS Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh là Lê Xuân Thuận vừa bị bắt tại Lào Cai, cách hiện trường 400km.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang di lý nghi phạm Lê Xuân Thuận (40 tuổi) về tỉnh để điều tra. Theo cảnh sát, Thuận sát hại nam bảo vệ 60 tuổi.

Nghi phạm Lê Xuân Thuận. Ảnh: Thu Thủy.

Hôm qua, 19/6, sau khi xác định được Thuận là nghi can gây ra vụ án mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can và tổ chức truy bắt. Mẹ của Thuận là bà Bùi Thị Học cũng bị khởi tố vì hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, sáng 18/6, vợ của nhân viên bảo vệ không thấy chồng về như thường ngày nên đã ra trường tìm, và phát hiện chồng tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Hiện trường vụ án thể hiện có giằng co. Tuy nhiên, tài sản của nạn nhân không bị mất.

Cảnh sát xác định, nạn nhân bị sát hại đêm 17/6 nên tung quân truy tìm. Lần theo dấu vết, cơ quan công an đã cử gần 10 cán bộ truy tìm Thuận. Sau hai ngày gây án, nghi can này bị bắt cách hiện trường vụ án khoảng 400km.

Người dân địa phương đánh giá nạn nhân là người hiền lành, hoà đồng và giúp đỡ bà con hàng xóm. Đặc biệt gia đình không có xích mích, to tiếng với ai.

Nguyên nhân vụ án đang được làm rõ.

Hoàng Việt