Những địa danh nghe tên đã thấy tuyệt vọng trên thế giới

Đường Đi Là Chết, đường Vỡ Mộng, hồ Ma, đảo Tuyệt Vọng... là những địa danh nhiều du khách thừa nhận họ cảm thấy hết hy vọng khi nghe tên.

Đường Tử Thần, Mỹ

Shades of Death Road (đường Tử Thần) nằm ở vùng nông thôn của hạt Warren, New Jersey, nổi tiếng với quá khứ đáng sợ và bạo lực. Nhiều nguồn tin cho rằng, trước đây có nhiều vụ giết người xảy ra ở hàng cây dọc hai bên đường đi. Do đó, con đường này mới mang cái tên đáng sợ như hiện nay.

Gần đường tử thần là Ghost Lake (hồ Ma), nhiều người tin rằng tại đây đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra nhưng không rõ nguyên nhân. Chếch lên phía hồ là hang Tiên, nơi tương truyền là hầm mộ chôn cất nhiều phù thủy.

Cũng có truyền thuyết tin rằng, trước đây nơi này là hang ổ của những tên cướp. Chúng đã giết người dân bản địa để cướp đất đai, nhà cửa và đẩy họ ra con đường này. Ảnh trái là đường Tử thần, ảnh phải là hồ Ma. Ảnh: Daniel Case.

Ngoài đường Tử thần, tại Mỹ còn có nhiều địa danh mang ý nghĩa buồn chán, tuyệt vọng khác như: hồ Khốn Khổ ở bang Illinois, hồ Âm Ty ở Wyoming, đường Vỡ Mộng và phố Một Xô Máu ở Arizona, đảo Đau Buồn và hồ Tuyệt Vọng ở Alaska, đường Trái Tim Tan Vỡ ở Texas...

Đường Tử thần và hồ Ma ở Mỹ.

Vịnh Cự Tuyệt, Canada

Repulse Bay (vịnh Cự Tuyệt) nằm ở Nunavut, Canada, thuộc vòng Bắc Cực. Đây là nơi sinh sống của người Naujaat Inuit. Vịnh được cho là đặt tên bởi Christopher Middleton, người tìm kiếm các tuyến đường tây bắc vào năm 1742. Ông phát hiện ra, Repulse Bay không phải là con đường để thoát khỏi vịnh Hudson, mà là một ngõ cụt.

Một số địa danh khác có tên gọi buồn chán khác ở Canada được du khách liệt kê ra còn có: hồ Dằn Vặt ở Subd, đảo Lỗi Lầm, đảo Tàn Phá ở Columbia, đảo Cô Đơn...

Quần đảo Vô Dụng, New Zealand

Useless Islands (quần đảo Vô Dụng) nằm ở đảo Nam của New Zealand, có độ cao 67 m so với mực nước biển.

Quần đảo Vô Dụng tại New Zealand. Ảnh: Map.

Không chỉ có quần đảo Vô Dụng, du khách khi đến New Zealand còn phát hiện ra địa danh khác ở nơi đây có ý nghĩa buồn như đảo Nghi Ngờ, đường bãi biển Sát Nhân, vịnh Thất Vọng...

Làng Bravuogn, Thụy Sĩ

Khác những địa danh trên, Bravuogn không có nghĩa là tuyệt vọng hay chết chóc. Nhưng nó lại khiến du khách tuyệt vọng theo cách khác: không thể chụp phong cảnh đẹp ở nơi này để khoe với bạn bè.

Nằm trên dãy Alps thuộc Thụy sĩ, gần ngay khu nghỉ dưỡng nổi tiếng St.Moritz là Bravuogn - nơi được biết đến với tên gọi ngôi làng trên núi đẹp nhất châu Âu. E ngại vẻ đẹp của làng đăng tải trên mạng sẽ khiến nhiều người tuyệt vọng vì không thể đến tham quan, chính quyền đã ban luật cấm du khách chụp ảnh phong cảnh nơi này. Những người vi phạm sẽ bị nộp phạt 5 Euro, cũng như yêu cầu xóa ảnh.

"Bravuogn rất đẹp. Chúng tôi không muốn mọi người mất vui khi nhìn thấy phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở nơi này mà lại không thể đến được. Do vậy, tôi trân trọng mời các bạn đến Bravuogn để tận mắt chiêm ngưỡng", thị trưởng Peter Nicolay cho biết. Ảnh: OC.

Để chứng minh quyết định trên hoàn toàn nghiêm túc, chính quyền đã xóa toàn bộ ảnh ngôi làng khỏi tài khoản Facebook và Twitter, và dự định làm điều tương tự trên trang web giới thiệu về nơi này.