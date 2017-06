Với gameplay “lạ”, Siêu Anh Hùng Liên Minh có làm nên chuyện tại Việt Nam?

So với phần lớn game mobile hiện nay, Siêu Anh Hùng Liên Minh đang là tựa game có gameplay khá khác biệt. Thế nhưng, khác biệt có giúp gMO này được game thủ Việt chào đón?

Đại chiến siêu anh hùng

Trong thị trường game mobile Việt Nam hiện nay, xuất hiện rất ít sản phẩm lấy đề tài siêu anh hùng. Và nếu có, những gMO này lại thường lấy gameplay thẻ tướng chiến thuật. Ưu điểm của lối chơi này giúp bạn có thể sưu tầm, sở hữu đến hàng trăm đại nhân vật khác nhau từ truyện tranh, phim ảnh… thế nhưng, nhược điểm là người chơi lại không thể hóa thân vào nhân vật để trực tiếp hành động.

Đề tài siêu anh hùng vẫn luôn nhận được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng game thủ

Mong muốn được song hành cũng những nhân vật nổi tiếng của Manga, thần thoại Bắc Âu… nay đã trở thành hiện thực. Với Siêu Anh Hùng Liên Minh, bạn sẽ được nhập vai vào Goku, Doraemon, Thor… hoặc thậm chí là Megatron. Thỏa sức nâng cấp trang bị, tiến hóa kỹ năng và được tận tay điều khiển trên chiến trường. Nghe cũng rất thú vị đấy chứ!

Siêu Anh Hùng Liên Minh sẽ chính thức ra mắt game thủ Việt vào 10h00 sáng ngày mai 21/06/2017. Ngay bây giờ các bạn đã có thể truy cập vào ĐÂY để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Siêu Anh Hùng Liên Minh sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai 21/06/2017

Lối chơi kết hợp nhiều yếu tố được yêu thích hiện nay: Thẻ tướng, MOBA, Đấu trường…

Trong lần phỏng vấn với BQT Siêu Anh Hùng Liên Minh, gameplay của gMO này đã phần nào được hé lộ. Vừa mang lối chơi thẻ tướng xen lẫn MOBA và thậm chí còn có cả tính năng đấu trường. Có thể thấy, Siêu Anh Hùng Liên Minh sở hữu khá nhiều mảnh ghép và gần như là một “nồi lẩu thập cẩm” khá lạ lẫm.

Có thể thấy, Siêu Anh Hùng Liên Minh có gameplay khá “hỗn tạp”

Nếu so với những tựa game thẻ tướng chiến thuật khác, Siêu Anh Hùng Liên Minh có vẻ nhỉnh hơn về độ lôi cuốn. Lý do rất đơn giản, thay vì chỉ được nhìn những trận đấu diễn ra, với gMO này, người chơi được tận tay can thiệp, chỉ đạo cho đội hình của mình từ đường đi nước bước đến cả những lần tung tuyệt chiêu. Đây chính là tính MOBA của Siêu Anh Hùng Liên Minh, khác biệt ở chỗ thay vì điều khiển 1 tướng thì bạn được chỉ huy cả đội hình 4 nhân vật.

Người chơi được phép can thiệp sâu hơn vào trận chiến

Không chỉ vậy, thêm cả Đại Loạn Đấu – “Đấu trường sinh tử Battlegrounds duy nhất trên mobile” theo lời BQT Siêu Anh Hùng Liên Minh. Đây là một tính năng đưa 15 người chơi ngẫu nhiên vào một bản đồ và người sống sót sau cùng mới là kẻ chiến thắng. Thoạt nghe thì có vẻ tính năng này được khắc họa khá giống với tựa game PC đang rất nổi trội thời gian gần đây: Playerunknown's Battlegrounds. Thế nhưng, theo BQT Siêu Anh Hùng Liên Minh, Đại Loạn Đấu chỉ khắc họa lại mô-típ của dòng game Đấu Trường nhưng áp dụng với những siêu anh hùng mạnh mẽ. Chỉ vậy thôi đã tự làm nên sự khác biệt cho riêng mình.

Cộng đồng game thủ cũng từng chứng kiến một cuộc tranh cãi lớn khi xuất hiện nghi vấn tính năng Đại Loạn Đấu “ăn theo” Playerunknown's Battlegrounds

Thế nhưng, liệu gameplay như vậy có phù hợp với game thủ Việt?

Không quá đánh đố người chơi bằng tính chiến thuật “cân não” hoặc những màn đấu đầy căng thẳng, Siêu Anh Hùng Liên Minh đem tới cảm giác giải trí nhiều hơn. Với gameplay khá “lạ” giữa vô số game mobile khác trên thị trường, liệu sản phẩm này có tạo được vị thế ấn tượng? Chúng ta hãy cùng chờ đợi để chính thức trải nghiệm tựa game này vào sáng ngày mai 21/06/2017.

