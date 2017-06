Người Nhật xin lỗi vì không mang Devil May Cry mới tới E3 2017

Nhưng không phải vì thế mà người hâm mộ Devil May Cry sẽ phải thất vọng đâu!

Hideaki Itsuno, trong mắt game thủ Nhật Bản là một người rất được kính trọng. Lý do ư? Hãy cùng chúng tôi điểm qua những dự án game mà lão làng của ngành game Nhật từng đạo diễn: Devil May Cry 3, Devil May Cry 4, DmC phiên bản reboot, và gần đây nhất là Dragon's Dogma nữa. Đó đều là những tựa game hành động nhập vai được biết bao nhiêu thế hệ game thủ yêu mến đều được phát triển nhờ bàn tay của Itsuno và đồng sự.

Tin đồn nhiều tháng qua cho biết, Itsuno đang làm việc ở một dự án game bí mật, chưa chính thức được Capcom công bố, thế nhưng nhiều nguồn tin cho biết đó chính là Devil May Cry mới. Điều khiến cho game thủ hơi thất vọng một chút là Itsuno không đem bất kỳ tựa game mới nào tới E3 2017, mà thay vào đó là một dòng tin nhắn trên Twitter, cho biết ông "Rất xin lỗi vì không công bố game mới nào ở E3. Xin hãy chờ đợi dự án mới của tôi, hiện đang có tiến độ hết sức trôi chảy." Rõ ràng đây là một tin tốt, vì nếu những tin đồn thời gian qua là chính xác, thì ngày ra mắt của Devil May Cry mới sắp đến rất gần rồi!

Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì từ Game Blog, một Website về game của Pháp, thì Capcom đang phát triển Devil May Cry 5 và sẽ sớm hé lộ thông tin trong thời gian tới. Tin đồn Devil May Cry 5 đang được Capcom phát triển được cho là bắt đầu khi Johnny Yong Bosch, diễn viên đóng vai Nero trong Devil May Cry 4 đăng tải hình ảnh đang ở cùng với Reuben Langdon, diễn viên đóng vai Dante trong phiên bản cũ. Điều đáng chú ý hơn là cả 2 diễn viên này đều đang trong tình trạng diễn cảnh để lấy hình ảnh cho nhân vật trong game.

Điều đặc biệt hơn rằng trên trang Tweeter của mình, khi nhiều fan hâm mộ vào hỏi Johnny Yong Bosch rằng liệu rằng có phải anh đang đóng vai diễn cho tựa game Devil May Cry 5, thì diễn viên này đã trả lời một cách khá ẩn ý rằng "Can't say - không thể trả lời được". Điều này càng khiến cho chúng ta tin rằng Capcom đang bắt tay vào phát triển Devil May Cry 5. Ngoài ra, trên mạng xã hội Tweeter, Hideaki Itsuno - Đạo diễn của Devil May Cry 2, 3, 4 cũng xác nhận rằng ông đang bắt đầu phát triển một dự án game mới, tuy nhiên hiện tại chưa thể hé lộ thông tin mới.

Lục lại lịch sử của series Devil May Cry thì sau khi ra mắt Devil May Cry 4, Capcom bất ngờ "reboot" lại series này và ra mắt tựa game khác với tên gọi DmC: Devil May Cry, với cốt truyện hoàn toàn khác biệt. Điều đáng tiếc rằng DmC: Devil May Cry lại không thành công như mong đợi khi bị cộng đồng chê khá nhiều, và cho rằng đã làm "mất chất" của Devil May Cry.