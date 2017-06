Quảng cáo game di động “trơ trẽn” nhất thế giới khi lấy clip bom tấn PS4 để minh họa

Từ trước đến nay, đây không phải trường hợp đầu tiên các nhà làm game Trung Quốc bị dính vào các vụ lùm xùm về đạo nhái hay vi phạm bản quyền.

Vừa qua tại E3 2017, bên cạnh God of War, Days Gone cũng là cái tên rất đáng kỳ vọng của Sony. Không giống với nhiều tựa game về zombie khác, gameplay của Days Gone không đặt nặng yếu tố bắn súng mà mang một chút hơi hướng của hành động lén lút. Đây có thể là một “cách chế biến” mới lạ cho dòng game Zombie.

Ở thời điểm hiện tại, Sony cho biết Days Gone vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa ấn định ngày ra mắt. Mặc dù vậy, mới đây, nhiều game thủ đã phải sững sờ khi nhìn thấy một quảng cáo game có sử dụng nhiều hình ảnh của Days Gone.

Trailer đạo nhái của Days Gone

Như các bạn vừa xem, tựa game này có tên Dead Strike 4 Zombie, được sản xuất và phát hành bởi một hãng game đến từ Trung Quốc. Ngay ở đầu của clip, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây chính là một đoạn trong trailer của Days Gone. Đây là một hành vi sao chép và vi phạm quyền tác giả rất rõ ràng. Nó không những ảnh hưởng đến nhà sản xuất (Sony), sản phẩm (Days Gone) mà còn để lại cho game thủ những ấn tượng sai lệch về tựa game gốc.

Từ trước đến nay, đây không phải trường hợp đầu tiên các nhà làm game Trung Quốc bị dính vào các vụ lùm xùm về đạo nhái hay vi phạm bản quyền. Điều này phần nào đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thị trường game hàng đầu thế giới này. Hy vọng trong tương lai, tình trạng này sẽ sớm chấm dứt và cộng đồng game thủ thế giới sẽ có được cái nhìn khác hơn về làng game Trung Quốc.