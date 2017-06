Lạ đời thanh niên không thích chơi game đẹp, biến Fallout 4 và GTA V trở thành... game PS1

Từ trước tới nay, hạ cấu hình luôn là biện pháp gần như duy nhất để bạn có thể chơi game mượt mà trong trường hợp phần cứng máy tính không đủ mạnh để gánh được hệ thống game cực kỳ nặng nề mà các studio năm sau tạo ra luôn đòi hỏi cấu hình máy tính cao hơn năm trước. Thậm chí có cả những thanh niên siêu lầy, cố tình... mod đồ họa của game đến mức không thể nhận ra, đổi lại là FPS cao đủ mượt để chơi game trên những cỗ máy tính có tuổi đời cả thập kỷ.

Thế nhưng tất cả đều khó lòng có thể so sánh được với anh chàng này về mức độ sáng tạo và đột phá. Những đoạn video dưới đây được anh chàng game thủ thuộc kênh 98DEMAKE tạo ra, qua đó mô tả những tựa game bom tấn thế kỷ XXI sẽ ra sao nếu như chúng được phát triển và ra mắt vào năm 1998, thời kỳ PlayStation 1 còn thống trị làng game thế giới:

If The Last Of Us was made in 1998