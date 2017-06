Cảm động “hôn lễ cổ tích” của cô bé 5 tuổi

Một cô bé 5 tuổi đang trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời do mắc bệnh nan y đã được thực hiện điều ước cuối cùng trước khi qua đời.

Điều ước đó là được có một lễ cưới cổ tích mà ở đó cô bé được mặc váy trắng bước đi bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Những hình ảnh về sự kiện nhỏ này đã khiến cư dân mạng rất xúc động.

Cô bé Eileidh Paterson đến từ thị trấn Forres, Scotland đã thực hiện được một danh sách những việc mà cô bé muốn làm sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Trong đó, việc mà cô bé muốn làm nhất đó là được mặc váy trắng bước đi bên cạnh người bạn thân nhất của mình - một cậu bạn có tên Harrison Grier.

Mong muốn của Eileidh đã trở thành sự thật trong tuần này khi một “lễ cưới” nhỏ đã được tổ chức, hai người bạn trao cho nhau hai chiếc dây chuyền và khẳng định rằng “sẽ là bạn tốt mãi mãi”. Sự kiện nhỏ có sự tham gia của gia đình, bạn bè và đặc biệt là sự xuất hiện của những nàng công chúa cổ tích, những siêu anh hùng nổi danh màn bạc.



Cha của cậu bé Harrison chia sẻ: “Harrion chưa bao giờ được cùng cha mẹ đi dự lễ cưới trước đây, vì vậy, lễ cưới này là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với cậu bé của chúng tôi, đó là một kỷ niệm đẹp đẽ mà Harrison đã tận hưởng từng phút một. Cháu đã rất phấn khích được tham gia. Kể từ khi quen biết với cô bé Eileidh, hai người bạn nhỏ đã không tách rời”.

“Tôi cho rằng Harrison hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cháu cũng hiểu tầm quan trọng của sự kiện đối với người bạn của mình và muốn làm được điều gì đó có ý nghĩa để giúp bạn cảm thấy vui hơn”.

Buổi lễ được bắt đầu với một người thổi sáo dẫn đầu một đoàn gồm các công chúa cổ tích và siêu anh hùng màn bạc bước vào khán phòng. Cô bé Eileidh được người anh trai dắt tay bước đi trên nền nhạc “When You Wish Upon a Star” (nhạc phẩm trong phim hoạt hình “Pinocchio”).

MC của sự kiện sau đó kể lại câu chuyện cuộc đời của cô bé Eileidh được viết theo văn phong của truyện cổ tích.

Eileidh và Harrison chăm chú lắng nghe MC của chương trình trong tạo hình hóa trang của một cô tiên, kể lại câu chuyện cuộc đời của nữ nhân vật chính bé nhỏ.

Trong câu chuyện được viết bởi chính mẹ của Eileidh, người mẹ đã gọi căn bệnh của con gái là “quái vật xấu xa”, để câu chuyện trở nên gần gũi, dễ hiểu đối với các bạn nhỏ có mặt tại sự kiện. Mẹ của Eileidh gọi con gái mình là “một nàng công chúa mạnh mẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để tồn tại” trước sự tấn công của “quái vật xấu xa”.

Sau những nghi lễ giản dị dành cho hai người bạn nhỏ, Eileidh và Harrison chính thức khai tiệc với điệu nhảy vui nhộn theo tiếng nhạc “Gangnam Style”, những bản nhạc phim kinh điển trong phim hoạt hình Disney và một số ca khúc pop.

Eileidh đã có một ngày vui hoàn hảo, cô bé như quên đi bệnh tật và mặc sức chơi với các bạn. Khi trở về từ sự kiện, cô bé vẫn còn cảm nhận dư vị hạnh phúc từ một ngày “rực rỡ” mà mình được là nhân vật chính.

Mẹ của Eileidh cho biết ngay trước khi tổ chức sự kiện, cô bé vẫn còn có dấu hiệu xuống sức vì vừa phải trải qua một đợt trị liệu, cả gia đình không dám chắc liệu Eileidh có thể tham gia buổi lễ đặc biệt dành riêng cho mình hay không: “Eileidh rất mệt, nhưng cháu như một con người hoàn toàn khác khi tham gia buổi lễ. Không khí của sự kiện thực sự khiến cháu như được hồi sức, Eileidh đã rất vui, chơi rất nhiệt tình với các bạn. Đây sẽ là những kỷ niệm còn mãi”.

Những việc cần phải làm trong danh sách của Eileidh còn có bơi với nàng tiên cá, bơi với cá heo, chơi đùa trên bãi biển, tới thăm công viên nước, được ngắm tuyết rơi, được trang trí lại phòng ngủ, tới thăm công viên Disneyland, có một chiếc xích đu trong vườn…

Eileidh hạnh phúc bên mẹ.

Bích Ngọc