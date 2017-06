Nữ trung úy công an bị xe đầu kéo cán tử vong

Nữ trung úy công an đang trên đường đi làm về thì bị xe container gây tai nạn dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hôm nay 20/6, Công an thị xã Chí Linh - Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến một nữ công an tử vong xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể vào khoảng 17h ngày 19/6, xe container BKS 98C-081.22 lưu thông trên quốc lộ 37 chiều từ huyện Nam Sách về thị xã Chí Linh khi đến điểm giao cắt giữa quốc lộ 18 và quốc lộ 37 thuộc địa phận phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh đã xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

Hậu quả của vụ va chạm khiến nạn nhân điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ công an tử vong ( ảnh Khanh Minh)

Danh tính của nữ nạn nhân được xác định là Trung úy Mai Anh, SN 1990, công tác tại Công an phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Nhận được tin báo cơ quan công an thị xã Chí Linh đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xe container đã đi lấn làn, thiếu quan sát nên đã đâm trực diện vào người đi xe máy gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thu Hằng