6 game mobile Trung Quốc thể loại MOBA rất thú vị đáng chơi thời gian qua

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 6 game mobile Trung Quốc có kiểu cách chơi MOBA rất thú vị mới được giới thiệu thời gian gần đây.

Manh Vương EX

Manh Vương EX là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài kỳ ảo được phát hành bởi công ty NetEase. Trò chơi tạo điểm khác biệt lớn so với hầu hết sản phẩm MOBA khác khi lựa chọn bối cảnh và phong cách thiết kế nhân vật đậm chất anime dựa theo một bộ tiểu thuyết cùng tên, mang đến một trải nghiệm mới lạ với thế giới quan giả tưởng lai tạo giữa lịch sử và hiện đại, có đủ hình thức 1vs1, 3vs3, hay 5vs5 hấp dẫn để người chơi tự do trải nghiệm.

Manh Vương EX - Trailer

Tự sáng chế ra một cốt truyện giả tưởng, hệ thống nhân vật trong game bao gồm hàng loạt những vị quân vương, hoàng đế nổi danh trong lịch sử thế giới, nhưng quái là ở chỗ nam hóa nữ còn nữ lại hóa nam. Thông qua kiểu thiết kế dễ thương và màu sắc theo kiểu anime, các nhân vật sẽ đi theo đúng những khuôn mẫu như loli, gợi cảm, rụt rè…, hơn nữa mỗi nhân vật đều được lồng tiếng cẩn thận để đảm bảo giành được thiện cảm của người chơi.

Để phong phú trải nghiệm chiến đấu cho người chơi, Manh Vương EX có đưa ra nhiều hình thức đối đầu như 1vs1, 2vs2, 3vs3, hay 5vs5 kiểu cổ điển. Ở mỗi chế độ, mục tiêu giành chiến thắng và chiến thuật sẽ có sự thay đổi tương ứng theo bản đồ, vậy nên người chơi có thể thoải mái lựa chọn tùy theo sở thích cá nhân của mình, không bắt buộc là luôn phải đánh 5vs5 đông người.

Thêm vào đó, chất lượng đồ họa cao là một thế mạnh dễ nhận thấy ở trò chơi này khi toàn bộ hệ thống bản đồ đều được xây dựng bằng kỹ thuật 3D hiện đại kết hợp góc camera xoay chuyển tự do. Đội ngũ sản xuất đã bỏ nhiều công sức thiết kế từng trường cảnh bản đồ, cố gắng mô phỏng lại những điểm đặc sắc của khu Akihabara, Nhật Bản với cảnh quan đường phố đẹp, đủ kiểu biển hiệu anime hay những quán café cosplay hấp dẫn.

Ngoài chăm chút cho từng tấm bản đồ ra, hệ thống chiến đấu trong game cũng tỏ ra vô cùng lôi cuốn. Về cơ bản, người chơi vẫn sử dụng cách thức thao tác kiểu ARPG, nhưng với mô hình nhân vật 3D có độ chi tiết cao, rõ ràng về giáp trụ lẫn vũ khí kết hợp khâu cử động mượt mà, hiệu ứng kỹ năng đặc sắc, chắc chắn có khó tính đến đâu thì bạn cũng sẽ cảm thấy vừa mắt mà thôi. Để tạo ra điểm độc đáo riêng cho cơ chế chiến đấu, trò chơi có tạo ra hệ thống “sứ ma”, cho phép người chơi triệu hoán và dẫn theo vài con pet để hỗ trợ chiến đấu, mỗi pet sẽ có kỹ năng riêng biệt rất đa dạng.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://moe.163.com/

Loạn Đấu Tây Du 2

Loạn Đấu Tây Du 2 là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty NetEase. Trên thực tế đây là phiên cập nhật mới và nối tiếp theo thương hiệu “Loạn Đấu Tây Du”, qua đó mang đến nhiều nội dung trải nghiệm mới mẻ, gia tăng hệ thống nhân vật, tối ưu thêm phương diện đồ họa, đảm bảo mang tới cho người chơi những giây phút thi đấu lôi cuốn, thao tác đã tay trên thiết bị di động.

Loạn Đấu Tây Du 2 - Trailer

Trò chơi được phát triển bằng engine NeoX và đạt tiêu chuẩn đồ họa cao theo đúng tiêu chí của những sản phẩm trực thuộc NetEase trong vài năm trở lại đây. Bất kể mô hình nhân vật 3D hay sự phức tạp của từng bản đồ đều được thực hiện rất trau chuốt, có độ chi tiết cao thuộc vào hàng những sản phẩm top trung – cao trên thị trường. Hơn nữa trải qua nhiều phiên bản cập nhật cho tới hiện tại, độ tối ưu của game ngày một nâng cao khiến đồ họa ngày một trở nên mượt mà, giúp người chơi có trải nghiệm kết hợp MOBA và RPG thú vị.

Ở khía cạnh RPG, Loạn Đấu Tây Du 2 áp dụng hình thức ARPG hành động thường thấy trên nền mobile, người chơi chủ yếu nhận nhiệm vụ và thay đổi trang bị ở thành chủ, rồi tiến vào từng phụ bản định sẵn. Cơ chế chiến đấu chính là hình thức tổ đội 3 nhân vật, trong đó người chơi sẽ trực tiếp điều khiển 1 nhân vật, còn 2 nhân vật kia sẽ tự động chạy theo. Tất nhiên trò chơi cũng có hỗ trợ hệ thống auto toàn bộ một cách tiện lợi nhưng có chút hạn chế là phần thưởng sẽ bị giảm bớt, qua đó kích thích người tự mình điều khiển.

Ở khía cạnh MOBA, người chơi sẽ chỉ có thể lựa chọn một số lượng anh hùng nhất định, và cần thông qua quá trình tích lũy tiền bạc để mở khóa được nhiều hơn, hoặc đơn giản là tận dụng các anh hùng miễn phí theo từng tuần. Số lượng bản đồ cho hình thức cũng khá phong phú, mỗi bản đồ sẽ có địa hình và cơ chế chiến lược khác nhau, có loại yêu cầu thu thập tài nguyên, có loại yêu cầu chiếm cứ điểm…, để giành phần thắng. Đồng thời hình thức thi đấu cũng có điểm khác biệt khi người chơi có thể khống chế đến 3 anh hùng, tùy ý thay đổi qua lại.

Ngoài ra, số lượng hoạt động hàng ngày trong game phải nói là rất đa dạng, có đủ hình thức phụ bản đặc thù để người chơi tích lũy thêm mảnh ghép anh hùng hay tài nguyên cường hóa. Sự kết hợp giữa yếu tố RPG và MOBA sẽ khiến người chơi có thể trải nghiệm lâu dài trong một ngày, không bị áp lực cày cuốc hay hết điểm “thể lực” thì chả biết làm gì nữa. Bên cạnh đó, các phụ bản ở hình PVE nhập vai phải nói là rất hấp dẫn, mang tới đủ màn đánh Boss thử thách hay nâng cao sự tương tác với người chơi khác.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://ldxy.163.com/

Tự Do Chi Chiến 2

Tự Do Chi Chiến 2 (tên tiếng Anh: Fight For Freedom 2) là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài viễn tưởng được phát hành bởi công ty Gaea Mobile. Trò chơi là sản phẩm nối tiếp của thương hiệu “Tự Do Chi Chiến” vô cùng ăn khách, hứa hẹn mang lại trải nghiệm MOBA 2.0 cho nền tảng di động, sở hữu một nền tảng đồ họa vượt trội, cách chơi có nhiều điểm đổi mới và đặc biệt là có một bối cảnh có sự pha lẫn yếu tố viễn tưởng và thần thoại cực độc đáo mà ta chưa từng thấy ở đâu cả.

Tự Do Chi Chiến 2 - Trailer

Trước mắt, trò chơi vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện phát triển và có thể sẽ rất nhiều điểm khác với phiên bản thử nghiệm hiện tại, nên các thông tin xoay quanh nhiều hệ thống gameplay chỉ mang tính tương đối. Trong đó, đội ngũ phát triển có đề cập đến một số nét đặc sắc cơ bản để tạo nên một trải nghiệm MOBA 2.0 với cái gốc cơ bản thừa kế của phiên bản trước và đưa ra những nét cải biên thú vị.

Ưu điểm đầu tiên phải kể đến ở Tự Do Chi Chiến 2 chính là cam kết tính cân bằng tuyệt đối giữa bộ phận người chơi với nhau, những công năng rút thăm, nạp vip, cửa hàng hay hệ thống anh hùng sẽ không hề có ảnh hưởng tạo lợi thế quá đáng. Qua đó đảm bảo người chơi sẽ được tham gia vào một trải nghiệm thi đấu cân bằng, chỉ có thể dựa chính vào kỹ năng của mình để giành phần thắng trước đối phương. Trò chơi sẽ đưa ra nhiều chế độ thi đấu khác nhau, bao gồm cả kiểu 5vs5 trên bản đồ 3 làn đường cổ điển cho tới những kiểu đánh quy mô nhỏ lẻ hơn.

Bên cạnh đó, trò chơi có đưa ra hệ thống tự do giao dịch các dạng tài nguyên, cho phép người chơi tự mình chế tạo ra những món đồ thời trang giúp nhân vật thay đổi diện mạo hay có đủ dạng hiệu ứng đặc biệt để kỹ năng trở nên hoành tráng đẹp mắt hơn. Ngoài ra, nhà phát triển còn đưa ra nhiều công năng mới lạ, thay đổi quan niệm MOBA truyền thống với mục đích giúp mọi người chơi dù nạp phí hay không nạp phí đều có được trải nghiệm vui vẻ tương tự nhau.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Tự Do Chi Chiến 2 đối với người tiền nhiệm của nó chính là chất lượng đồ họa “next-gen” vượt trội và có thể nói là đứng vào hàng ngũ đỉnh nhất thị trường mobile thời nay. Áp dụng công nghệ Unity 5.0 tân tiến, mọi chi tiết hình ảnh nhân vật lẫn cảnh vật môi trường trong game đều vô cùng ấn tượng, có độ tinh xảo và mượt mà hơn hẳn, kết hợp thêm những hiệu ứng phức tạp về ánh sáng, mặt nước, đổ bóng để trở nên chân thực hơn. Hệ thống anh hùng có thiết kế rất bắt mắt và gây tò mò cho người chơi trải nghiệm bằng cách kết hợp thần thoại với viễn tưởng hiện đại, khiến ta vừa quen mà lại vừa lạ.

Tham khảo thêm tại trang chủ: https://fff2.gaeamobile.net/

CFX

CFX là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài viễn tưởng được phát triển và phát hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi là sản phẩm có dung hợp hoàn mỹ của yếu tố MOBA với cơ chế gameplay bắn súng quen thuộc, qua đó mang đến một trải nghiệm có tính đột phá và hoàn toàn mới lạ, hứa hẹn tiềm năng trở thành một cái tên hết sức ăn khách mới của ông lớn Tencent trong tương lai.

Tương tự với đa phần các sản phẩm cùng thể loại khác trên thị trường, trò chơi có hướng thiết kế đồ họa 3D hoàn chỉnh, nhưng chỉ sử dụng góc camera 2.5D cố định để người chơi dễ dàng quan sát cảnh vật và điều khiển nhân vật. Nhằm phù hợp với góc camera đó, các nhân vật sẽ công kích kiểu bắn súng góc nhìn thứ ba kèm theo thao tác điều khiển bằng phím ảo. Nhưng tồn tại điểm khác biệt là ở chỗ, quá trình chiến đấu sẽ mang đến cảm giác giống một game bắn súng hơn khi vũ khí chỉ có một lượng đạn nhất định và không hề có công năng khóa mục tiêu, nên người chơi cần nhắm bắn chính xác.

Sử dụng một đề tài khác lạ nên phương thức thiết kế các nhân vật ở CFX cũng rất khác biệt. Trong đó, mỗi nhân vật sẽ sử dụng một loại súng khác nhau, ví như có người dùng súng tự động, có người dùng súng máy, và đương nhiên là cũng tồn tại nhân vật thiên về cận chiến, kèm theo hệ thống kỹ năng kiểu như ném lựu đạn hay đặt mìn độc đáo. Với công nghệ 3D tân tiến, phương diện hiệu ứng hình ảnh của game được chăm chút tốt, khiến quá trình giao chiến trở nên hết sức vui mắt.

Trên phương diện nội dung gameplay, trò chơi không hề áp dụng các hình thức 3vs hay 5vs5 tiêu chuẩn MOBA, mà sẽ đem tới cho người chơi những chế độ chơi của thể loại bắn súng như phá bom, bắn zombie/sinh vật siêu nhiên, hộ tống phương tiện, cướp cờ hay chiếm cứ điểm, cộng thêm thiết kế bản đồ đa dạng tương ứng cho từng chế độ chơi nữa. Các hệ thống thăng cấp nhân vật và lựa chọn kỹ năng trong chiến đấu cũng được đơn giản hóa hơn, đồng thời vẫn đề cao sự phối hợp đồng đội và tận dụng tốt lợi thế ở mỗi bản đồ.

Hiện nay, CFX vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện phát triển và chưa hề công bố trang chủ chính thức kèm thời điểm phát hành.

Anh Hùng Chiến Ca

Anh Hùng Chiến Ca (tên tiếng Anh: Legend of Heroes) là một game mobile 2.5D thuộc thể loại TCG kết hợp MOBA có đề tài ma ảo được phát triển và phát hành bởi công ty Tencent Games. Trò chơi là sản phẩm thẻ bài thế hệ mới của Tencent và có kết hợp nhiều yếu tố gameplay đang phổ biến ngày nay, dẫn dắt người chơi đến với một thế giới giả tưởng theo phong sắc phương Tây hoàn toàn khác lạ, trải nghiệm một cơ chế chiến đấu đầy tính chiến thuật lôi cuốn và thưởng thức cả nền đồ họa tân tiến nữa.

Anh Hùng Chiến Ca - Gameplay 30s

Về cơ bản, trò chơi áp dụng cơ chế đấu 1vs1 thường thấy của thể loại thẻ bài, nhưng tất nhiên là có đưa ra các yếu tố cải biên để tự làm mới mình. Cụ thể hơn, người chơi sẽ thi đấu trên một chiến trường có chia ô kiểu 3 sau - 2 trước rất quái lạ, ở cuối mỗi bên là một viên thạch lớn có màu xanh - đỏ đối lập rất dễ nhận biết. Khi thi đấu, người chơi sẽ sử dụng đủ dạng quân bài đang có để triệu hoán quân hoặc sử dụng phép thuật tương tự “Hearthstone” để tấn công đối phương chẳng hạn, làm sao đánh hết máu của viên tinh thạch là chiến thắng.

Hệ thống các nhân vật trong Anh Hùng Chiến Ca được thiết kế hết sức cẩn thận, khi triệu hoán sẽ xuất hiện hẳn trên bản đồ chứ không chỉ là ở dạng thẻ bài đơn thuần. Thiết kế diện mạo và cử động cho nhân vật phải nói là rất ấn tượng, có điểm đặc sắc riêng và có thể tung ra những chiêu thức tấn công bắt mắt. Thể hiện tương tác chiến đấu tốt có thể coi là ưu điểm của sản phẩm này và nó cho thấy được sự tối ưu của công nghệ 3D, phần nào tỏ ra đột phá hơn so với đa phần game cùng thể loại khác.

Hệ thống thẻ bài ở đây được phân chia thành nhiều thể loại và theo từng hệ thuộc tính khác nhau, từ thẻ bài anh hùng, tùy tùng, kỹ năng cho tới cạm bẫy, …, đều có cả. Tất nhiên để mở khóa được những thẻ bài mới, người chơi phải nhờ đến hệ thống rút thăm ngẫu nhiên đầy may rủi. Bên cạnh việc thu thập và sắp xếp một tổ hợp thẻ bài để đối đầu lẫn nhau, người chơi còn có một hệ thống kỹ năng bổ trợ riêng biệt, cũng có phân chia nhiều hệ và cho phép tự do học theo ý muốn của mình. Các chế độ chơi trong game hứa hẹn sẽ có phân chia nhiều kiểu khác nhau, bao gồm đi theo cốt truyện, mạo hiểm, chơi theo sự kiện nào đó…

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://yxzg.qq.com/

Vô Tận Tranh Bá

Vô Tận Tranh Bá là một game mobile 3D thuộc thể loại MOBA có đề tài ma ảo được phát hành bởi công ty Yingxiong Entertainment. Trò chơi xây dựng nên một thế giới quan giả tưởng đậm chất Châu Âu kết hợp thêm một số yếu tố khoa học viễn tưởng, tạo điểm nhấn với hình thức MOBA 3D chuẩn, cho phép xoay chuyển camera 360 độ, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm vô cùng độc đáo cho người chơi trên nền tảng di động.

Vô Tận Tranh Bá - Trailer

Hoàn toàn khác biệt với những sản phẩm MOBA đi theo phong cách truyền thống khác trên thị trường hiện nay, Vô Tận Tranh Bá lựa chọn hướng đi MOBA 3D hoàn chỉnh. Trò chơi sẽ cần thao tác linh hoạt bằng cả hai tay, vừa điều khiển nhân vật, vừa thực hiện tấn công lẫn xoay camera một cách chuẩn xác. Hơn nữa, trò chơi lại không hề có hỗ trợ tự động khóa mục tiêu, nên người chơi cần di chuyển nhân vật, hướng về phía kẻ địch rồi phán đoán sử dụng kỹ năng chứ không thể dùng bừa bãi.

Phương diện đồ họa của Vô Tận Tranh Bá cũng rất ấn tượng, giúp mang lại trải nghiệm mượt mà với những mô hình 3D thiết kế chi tiết. Các bản đồ có thiết kế rộng lớn, cảnh quan môi trường xung quanh có sự đa dạng, hệ thống nhân vật anh hùng hay những chủng loại quái vật có diện mạo đẹp, độc đáo tạo sức lôi cuốn tốt. Hơn nữa, phần thiết kế hiệu ứng kỹ năng cho từng nhân vật cũng rất bắt mắt, gây ra đủ hiệu ứng cháy nổ lôi cuốn.

Ở phương diện gameplay, trò chơi áp dụng hình thức 5vs5 tiêu chuẩn, bản đồ chia 3 làn đường với đầy đủ tháp phòng ngự, vùng rừng, quái dã ngoại. Đội ngũ phát triển game đã cố gắng phục chế các điểm tinh túy của MOBA trên PC đưa sang nền di động, bảo lưu đầy đủ yếu tố chiến thuật biến hóa. Ngoài bản đồ 3 làn đường ra, trò chơi còn mở ra thêm tấm bản đồ duy nhất 1 làn đường, quy mô nhỏ để 10 người chơi tha hồ mà chém giết điên đảo.

Nhằm gia tăng thêm tính phát triển nhân vật, trò chơi có đưa ra hệ thống talent và hệ thống rune để nâng cao chỉ số thuộc tính và hiệu quả kỹ năng. Mỗi anh hùng khác nhau sẽ tương ứng với cách tăng talent khác nhau, do vậy người chơi cần bỏ ra nhiều thời gian để tập luyện cách sử dụng từng vị anh hùng, xem xem mình phù hợp sử dụng ai và có cách tăng trưởng ra sao.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://moba.yingxiong.com/