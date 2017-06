'Avengers: Infinity War' có cảnh hành động với 32 nhân vật

Scarlett Johansson kể một cảnh hành động ở bom tấn mới có nhiều người đến nỗi cô không phân biệt được các nhân vật.

Mới đây, ở chương trình The Late Show with Stephen Colbert, Scarlett Johansson tiết lộ thông tin về Avengers: Infinity War - bom tấn chuyển thể từ truyện tranh Marvel. Vai của minh tinh là Black Widow - điệp viên quyến rũ tham gia đội Avengers từ đầu.

Theo người đẹp, phim có một trích đoạn hành động hội tụ 32 nhân vật. "Cả phim có đến hơn 60 nhân vật của Marvel. Ở một cảnh, tôi nghĩ có sự tham gia của 32 nhân vật. Số lượng đông đến mức tôi không biết ai là nhân vật Marvel và ai là nhân viên đoàn phim", cô kể.

Scarlett Johansson trong vai Black Widow.

Trên Comic Book Movie - chuyên trang về phim chuyển thể từ truyện tranh, các fan bày tỏ sự phấn khích với thông tin này. Thực tế, cảnh hàng chục nhân vật chiến đấu cùng lúc là một trong những nét đặc trưng của dòng truyện tranh siêu anh hùng.

Cũng trên trang này, bộ đôi đạo diễn Anthony và Joe Russo của Avengers: Infinity War từng khẳng định phim sẽ có đến 67 nhân vật, bao gồm các thành viên của nhóm Avengers, nhóm Guardians of the Galaxy, phe xấu và các nhân vật phụ khác. Trong Captain America: Civil War (2016) - cũng do anh em Russo đạo diễn - từng có một trận chiến giữa 12 siêu anh hùng, chia làm hai phe.

* Hai phe anh hùng giao chiến trong "Captain America: Civil War"

Avengers: Infinity War là phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xoay quanh cuộc chiến giữa dàn anh hùng với Thanos (Josh Brolin) - một ác nhân ngoài hành tinh với năng lực phi thường. Trong phim mới, hắn được cho là sẽ tìm đủ các Hòn đá Vô cực để lắp vào chiếc Găng tay Vô cực, tạo ra vũ khí gây chấn động vũ trụ.

Dàn diễn viên trong phim bao gồm Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Samuel L. Jackson... Tác phẩm dự kiến ra mắt năm 2018.

Ân Nguyễn