Bị mẹ ruột cắt mạng Internet cấm chơi chơi game, thiếu niên 15 tuổi gọi điện tới cảnh sát để "kêu cứu"

Mới đây, một câu chuyện hi hữu đã được ghi nhận tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, khi một thiếu niên 15 tuổi đã gọi điện thoại tới cảnh sát tố cáo chính mẹ ruột mình đã "xâm phạm tự do cá nhân". Điều đặc biệt hơn rằng khi cảnh sát đến, thì hóa ra nguyên nhân thực sự ở đây lại là do thiếu niên này quá tức giận do bị mẹ mình cắt mạng Internet, không cho chơi game nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Long (tên nhân vật đã được thay đổi), một thiếu niên 15 tuổi đang sinh sống tại quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh cùng gia đình. Vốn thích chơi game online, Long bỏ bê việc học hành khiến cha mẹ cậu rất phiền lòng.

Mặc dù cha mẹ đã nhiều lần khuyên răn, thế nhưng Long thậm chí không nghe theo và nhiều lần còn cãi láo lại trước mặt mẹ. Thậm chí, Long còn đe dọa sẽ bỏ nhà ra đi nếu như bố mẹ không cho mình chơi game nữa.

Cực chẳng đã, bà Vương, mẹ của Long đã quyết định cắt mạng Internet tại nhà, với hi vọng còn mình sẽ không còn nghiện game nữa. Tuy nhiên, thay vì chơi game ở nhà thì Long lại chuyển sang... chơi game ngoài quán Net với bạn bè. Cậu đi chơi hầu hết vào mỗi tối, thậm chí ngày cuối tuần chơi thâu đêm mà không chịu về nhà.

Không chấp nhận việc con mình lêu lổng như vậy, gia đình ông Vương quyết định nhốt luôn con trai mình không cho ra khỏi nhà. Sau một thời gian, Long cảm thấy khó chịu, tức giận và gọi tới số 110 (số điện thoại của cảnh sát Trung Quốc) để "kêu cứu", với nguyên nhân bố mẹ đã cố ý xâm phạm tự do cá nhân của cậu.

Ngay sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát đã đến nhà Long và phát hiện ra vụ việc này. Tất nhiên, người sai ở đây chính là cậu thiếu niên 15 tuổi, tuy nhiên rất may cảnh sát thì tiến hành "phê bình", yêu cầu rút kinh nghiệm đồng thời nói rằng cậu nên quay trở lại trường học.