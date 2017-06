Công an sẽ phát hiện gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia

Trong thành phần Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia có sự tham gia Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an.

Trao đổi với báo chí chiều 19/6, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng cho biết, năm nay bên cạnh Cục An ninh - Chính trị nội bộ A83, trong thành phần Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia còn có sự tham gia Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an. Lực lượng này đã triển khai đến công an các tỉnh để xử lý những tình huống liên quan tới công nghệ cao trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo ông Bằng, Bộ sẽ thành lập 10 đoàn thanh tra giám sát kỳ thi THPT quốc gia 2017. 63 địa phương cũng có đoàn thanh tra do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Điểm mới của thanh tra địa phương năm nay là thành phần có ít nhất một cán bộ của trường đại học, để tăng tính khách quan.

Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng. Ảnh: Xuân Trung.

Việc thanh tra kỳ thi THPT quốc gia được tiến hành trên nguyên tắc đột xuất, không báo trước. "10 đoàn thanh tra của Bộ sẽ chia theo khu vực thì đương nhiên tỉnh biết chúng tôi sẽ đến. Nhưng chúng tôi đến điểm nào trong cụm thi đó thì họ không biết trước. Tương tự, các đoàn thanh tra của Sở cũng không báo trước điểm thi sẽ kiểm tra trong cả cụm thi của tỉnh", ông Bằng nói và cho biết, việc này giúp công tác giám sát được công bằng, chính xác.

Chánh thanh tra Bộ Giáo dục nhấn mạnh, mọi chủ thể tham gia làm thi đều là đối tượng thanh tra. Đoàn của Sở có thể thanh tra từ điểm trưởng cho đến giám thị. Lực lượng của Bộ thanh tra các sở, hội đồng thi để bảo đảm từ hội đồng thi đến điểm trưởng, giám thị thực hiện đúng chức trách.

Tại các điểm thi có cán bộ giám sát. Theo quy chế, tối đa 7 phòng thi sẽ có một giám sát. Cán bộ này có quyền giám sát cả việc làm của giám thị, các lực lượng khác và có quyền kiến nghị thay đổi giám thị nếu thấy người này không đảm bảo đúng quy định.

Thí sinh cũng là người giám sát kỳ thi. Theo quy chế, các em được mang vào phòng thi máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Để tránh gian lận khi cho phép thí sinh mang theo thiết bị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định, có 2 giám thị phụ trách một phòng thi 24 thí sinh. Khi gọi thí sinh vào phòng thi, một giám thị gọi thí sinh vào, giám thị còn lại đối chiếu ảnh, kiểm tra thiết bị sĩ tử mang theo. Quá trình làm bài thi, một giám thị bao quát từ trên xuống, một giám thị từ dưới nhìn lên.

"Nếu các giám thị tập trung làm tốt thì khó có thể có sự gian lận. Giả sử có thí sinh thực hiện quyền giám sát của mình đúng quy chế mà giám thị làm tốt rồi thì cũng không có gì đáng ngại", Chánh thanh tra Nguyễn Huy Bằng nói.

Đường dây nóng của thanh tra Bộ và 63 tỉnh thành sẽ hoạt động từ sáng 20/6 đến hết ngày 6/7, tiếp nhận mọi phản ánh của người dân liên quan tới công tác thanh tra kỳ thi THPT quốc gia 2017. Đường dây này hoạt động 24/24h trong suốt quá trình thi. Điện thoại: 04.36231285/ 0923.006757. Fax: 04.38693145. Từ 22-24/6, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Trong đó, hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học. Thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ; lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Trừ Văn, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Quỳnh Trang